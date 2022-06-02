日媒近期針對日本教育問題進行探討，先前指出日本已逐漸淪為「低學歷國」，數據顯示，日本每100萬人口中取得博士學位的人數，遠遠比美英德韓四國還要低，近期再發表文章揭露日本「畢業證空洞化」的問題，分析高達7成的日本高中生學習跟不上進度，不懂九九乘法表和ABC就升學。

《日經中文網》近期發表「搖動的日本人才立國」系列文章，以「畢業證空洞化」為題發文指出，受「文憑主義」作祟觀念影響，日本不關心教育成果，造成高達「7成高中生、5成初中生、3成小學生跟不上進度」的情況

在日美共有50年教學經驗的前國際基督教大學校長鈴木典比古指出，本來升學制度保證的能力卻成了假象，畢業證書變得空洞，他強調學校制度的可靠性受到動搖，但學校卻缺乏危機感，呼籲應該保證學習的質量。

報導更指出，不少學生在學習初期受挫，直指有學生不諳九九乘法表和ABC，就上了高中，他們因為聽不懂課程而不願意上學，導致不走正道。

至於日本變低學歷國家的原因，則在於日本社會對研究所的評價過低，民眾考上哪間大學成為企業錄用的標準，課業學習便從大學畢業後就結束了，報導稱「比起學問更重視社會經驗的一種反知性主義，加劇了日本低學歷的現象。」