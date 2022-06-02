疫情期間，幼兒的身體變化讓家長格外擔心。但是威脅幼兒健康的病魔不只新冠病毒，新生兒「自發性胃穿孔」不但來無影，而且病程惡化極快速，常常在確診手術前後，就恐回天乏術，小小生命很快就結束了。長庚醫院小兒科顧問級主治醫師莊錦豪在《兒童與我：乘著歌聲翅膀的小兒外科醫師》書中，提到這個對新生兒內、外科醫師來說，都有如夢魘一般的急症。以下是重點書摘：

新生兒「自發性胃穿孔」這個病，在1826年就見諸於醫學文獻，但是，直到今天，我們對它的了解仍然有限。

唯一的共識是新生兒無法承受沉重的壓力，無論產前或周產期間，因羊膜炎、胎盤提早剝離、前置胎盤或緊急剖腹生產的嬰兒，其面對的壓力也許大到驚人，發生自發性胃穿孔機率自然比較高。

這些壓力可能帶來胃腸局部缺血，也可能促使胃出口張不開，胃裡面的東西排不順，胃自然膨脹，壓力變大下就找弱點出氣，破洞於焉形成。但是，自發性胃穿孔常發生在出生四、五天，看似好端端的新生兒身上，而不是頭一兩天剛生下來的寶寶。

上述說法只是眾多原因之一。有人懷疑是不是餵食後帶來的細菌，大量繁殖，破壞胃壁造成。這樣的說法，和壞死性腸結腸炎，致病機轉倒很類似。

成人常常抱怨壓力爆表，殊不知出生嬰兒壓力大到可以爆胃，這可說是非常不可思議的自然現象和人間悲劇了！

一旦胃穿孔，新生兒敗血症、休克，好像排山倒海地發展，即使快速搶救，小兒外科醫師也在最短時間內給予手術修補，死亡率仍然可以高達百分之五十。所幸，近年來婦產科、新生兒科醫學的進步，讓新生兒承受的壓力變小，自發性胃穿孔的病例也變少。

自發性胃穿孔如果真的是壓力造成，那麼，男性生下來就是弱者，因為有報告顯示男性新生兒發生率是女性新生兒的四倍。是不是男性嬰兒的胃有我們目前尚未知悉的弱點，還待我們未來澄清。

倒是接下來介紹的壞死性腸結腸炎，男女平等。雖然產前會帶給新生兒的壓力，原因非常多，包括母親懷胎時有高血壓、子宮內胎兒生長遲滯等，都有人報告會增加壞死性腸結腸炎機率，但是早產單一因素已經概括很多致病成因，加上生下來就要和充滿細菌、病毒、黴菌等微生物的世界共存，奮勇求生的本能，似乎沒有性別的差異！

壞死性腸結腸炎最特別的病理變化，莫過於腸黏膜或漿膜下，形成一團團的氣體，稱之腸氣囊腫（pneumatosisintestinalis）。

為什麼會有腸氣囊腫？這種幾乎是新生兒腸道發炎後獨有的病理變化，不僅成人少見連較大的孩子腸道發炎穿孔前，也看不到這種變化。單薄的新生兒腸壁，使細菌可以輕地穿越，在黏膜或漿膜下集結成軍，形成一團團的氣體，似乎是比較合理的解釋。但是，真相仍待破解。

※本文節錄自莊錦豪醫師《兒童與我：乘著歌聲翅膀的小兒外科醫師》／時報出版