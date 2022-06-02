「人工水晶體」是近年醫學科技發展進步快速的眼科醫材之一，隨著時代更迭，從古至今陸續推出了球面、非球面、單焦點、雙焦點、多焦點和延焦點等多種人工水晶體，讓白內障患者的選擇愈來愈多元，也因此常有民眾疑惑到底該選哪種？眼科醫師朱智盟建議，在預算足夠的情況下，應優先選擇符合自己需求的最新款式。

●人工水晶體不斷演進 帶給患者 更多便利性

白內障的發生是由於水晶體的化學成分改變導致混濁、變硬，進而造成視力模糊、畏光、眩光、失去色彩鮮明度等症狀。而唯一有效的治療方式是透過手術摘除水晶體，再植入人工水晶體來改善視力，不過由於人工水晶體的種類繁多，患者也因此產生選擇障礙。

朱智盟醫師指出，人工水晶體的種類差異是經歷不同時代的科技發展而來，早在1980年代後期，醫學史上就已經出現置換人工水晶體的成功案例，但此時的水晶體是屬於硬式，直到1998年才出現軟式水晶體。

朱智盟醫師進一步說明，最早期的人工水晶體都屬於球面設計，也是目前健保有給付的水晶體，價格實惠，符合資格的患者甚至無需自費，但缺點是容易產生影像扭曲、像差及色彩飽和度較低的狀況，當時的傳統白內障治療手術傷口長達11mm，手術後還得住院1周。

直到2002年左右出現了淡黃色的非球面單焦點人工水晶體，影像解析度更高、不會變形、夜間視力較佳，還能過濾紫外線及藍光，但此時的水晶體仍無法改善近視、遠視、老花或散光等視力問題。

人工水晶體發展進程。（資料來源／朱智盟醫師提供；圖／NOW健康提供）

● 隨著醫學科技的進步 人工水晶體款式推陳出新

時序推進到2006年，台灣健保核准自費人工水晶體的部分健保給付額，減輕白內障患者的負擔，此時推出的水晶體更薄，缺點更少，也促成手術方式的改變，「超音波乳化術」因而誕生，讓以往的大傷口切割手術變成僅2.2mm的小傷口，在清除白內障以後，水晶體改用類似打針一樣的植入方式即完成。

然而，以往的單焦點水晶體功能開始讓患者覺得不敷使用，部分老年人在手術後的老花度數反而加重，為了改善此問題，進而出現雙焦點人工水晶體，可以看清楚近距離範圍，也讓想要閱讀、做針線活的患者生活更便利。

2016年出現3焦點（多焦點）人工水晶體，手術需要高度定位在中心點，因此搭配最能精準定位的「飛秒雷射」，在植入後1個月內應避免劇烈運動，以防水晶體脫位，優點是可看得清楚遠、中、近距離，還能同時改善近視、遠視、老花等視力問題，缺點是夜間視力差一些，容易眩光或對比度較低，此外有黃斑部病變的患者並不適合使用多焦點。

上述這些水晶體都是以繞射原理製成，近年來也出現折射設計的延焦點（EDOF）人工水晶體，改善了多焦點的夜間眩光問題，但缺點是近距離的聚焦效果不如多焦點來得好，如有閱讀需求者，就需要拿遠一點或是另外搭配老花眼鏡才看得清楚。

另有一款號稱多焦段的人工水晶體，標榜有焦段閱讀功能，結合繞射三焦及延焦（EDOF）功能，讓患者更方便閱讀。

●人工水晶體種類多元 醫師建議挑選「以新科技優先」

無論人工水晶體的種類再 多，新式水晶體通常是從舊款設計的缺點改良更迭，朱智盟醫師建議，在患者預算可負擔的情況下，應優先選擇符合個人需求的最新水晶體款式，畢竟在植入後的幾十年都必須使用所選的水晶體。

若是還在考量要採用球面或非球面、單焦點或多焦點的患者，就好像是在考慮要使用掀蓋手機還是智慧型手機一樣，要想恢復年輕的視力，就應該以新科技、新產品為先，術前也務必讓醫師檢查、評估是否有其他眼疾或曾做過眼部手術，以確保手術安全。