星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，和摩羯座、處女座、水瓶座、天蠍座的男人談戀愛最讓人心累，相處起來非常難以伺候，交往期間時不時就會冒出分手的念頭。

▍1.摩羯座：不願改變又不好好表達

跟摩羯男談戀愛就是「累」，不是那種強烈的累，而是一點點消磨掉耐心的累。雙方的觀念如果不是一拍即合，那麼只會是你一再妥協。摩羯男非常有自己的原則，不想也不願意去改變已有的習慣和觀念。最要命的是摩羯男有什麼話都傾向於憋在心裡，除了學習妥協你還得學會猜。最後猜累了，你看著我，我看著你，什麼都不想說了。

▍2.處女座：我都是為了你好

「我都是為了你好」這句話是不是很有媽媽碎碎念的既視感？沒錯，處女男很有當你媽媽的潛力，這裡看不慣，那裡需要改，不僅看不慣，還不自覺地嘮叨，沒事就拉你深度溝通，聊聊對未來的人生規劃，永遠都覺得「有點不對勁」、「可以做的更好」。而且能說得頭頭是道，讓人無力反駁。他是真的為了你好，可也是真的讓人心累。

▍3.水瓶座：忽冷忽熱

很多人都表示，受不了跟水瓶男談戀愛那種忽冷忽熱的尷尬期，剛開始特別熱情，後來忽冷忽熱，最後毫無徵兆地說不愛就不愛了，回憶整個過程，就像自己被人當小丑耍了。水瓶男除了很容易厭倦，最主要的是真的很難搞懂他們的內心世界。水瓶男莫名其妙鬧情緒的那段時間，會拒你於千里之外，讓你想鬧脾氣又怕反效果，想分手又捨不得，最後你甚至懷疑，問題是不是出在自己身上。

▍4.天蠍座：愛我就要負責到底

如果有人被一段感情反覆折磨，還死咬著捨不得放手，他有很高機率是個天蠍座，或者他的戀愛對象是天蠍座。歲月靜好地談個戀愛？在天蠍座的世界是不存在的，他們太會鬧了，喜歡了就不想放手，抓住了就要抓得死死的。他們最關心的第一條永遠是「我是不是你最愛的人」，然後因為這個問題不斷的試探你，逼得緊了，喘口氣的機會都沒有，太累了。

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