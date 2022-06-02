動脈粥狀硬化最主要的風險因子是三高（高血壓、高血糖、高血脂）與抽菸。宋思賢醫師表示，一旦心臟的冠狀動脈產生粥狀硬化，血管斑塊會讓動脈逐漸狹窄，產生心肌梗塞的風險也越來越高。臺北榮民總醫院心臟內科宋思賢醫師指出，除了冬天以外，像梅雨季節天氣忽冷忽熱時，交感神經會亢奮，反覆刺激血管收縮，原本已經狹窄的冠狀動脈血管此時很容易產生心絞痛、心臟缺氧的症狀。

宋思賢醫師說，倘若血管斑塊是不穩定的斑塊，很可能會破裂，而在局部形成血塊，而把血管完全堵住，造成心肌梗塞。宋思賢醫師就臨床觀察指出，除了冬天之外，清晨也是容易出現心肌梗塞、中風的時段。

(圖/照護線上提供)

●心肌梗塞一定要做心導管治療 裝心臟支架嗎？

當心肌重度缺氧時，通常伴隨胸痛胸悶症狀，這時一定要盡快搶救，否則心肌會在短時間內壞死。根據冠狀動脈狹窄的位置、嚴重程度，醫師會使用心導管手術或冠狀動脈繞道手術來恢復血液灌流。

心導管手術是利用氣球導管撐開狹窄的血管並放置支架，維持血液暢通；冠狀動脈繞道手術是在冠狀動脈接上一段血管，讓血流能夠繞過狹窄的部位，進入遠端的冠狀動脈。

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「雖然現在的心導管技術很進步，但是接受治療後，並非一勞永逸。」宋思賢醫師強調，「置放支架處的血管會有再狹窄的風險，而在沒有放支架的地方，也有可能形成新的血管斑塊，而造成狹窄。」

血管支架畢竟外來物，所以會刺激血管產生一些發炎反應或過敏反應，而有產生血栓的可能性。宋思賢醫師說，放完支架後，務必依照醫師的指示使用雙抗治療，也就是阿斯匹靈和抗血小板藥物，降低支架血栓反應的風險。等到支架被血管內皮包覆之後，形成血栓的風險會大幅下降。

●心血管疾病的次級預防: 合適的抗血小板藥物治療

所謂初級預防（primary prevention）是預防心血管疾病發生，次級預防（secondary prevention）則是避免心血管事件再次發生，讓心肌梗塞的病人不要再發生心肌梗塞、中風的病人不要再發生中風。宋思賢醫師以高血脂患者為例說明，曾發生心血管疾病之患者應將低密度膽固醇控制在 70 mg/dL 以下，如果同時有糖尿病的話，希望能更低一點，降到 55 mg/dL 以下。

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在遵循醫囑規律以藥物治療的同時，也建議配合生活習慣的改變，包括戒菸、戒酒、規律運動、體重控制等，飲食方面則是在均衡飲食的前題下，選擇少 油、少鹽、少糖的菜色。

「次級預防跟初級預防最大的差別，就是必須使用抗血小板藥物。」宋思賢醫師說，「使用阿斯匹靈時，患者若感到腸胃不適，可以加上胃藥。若有出現胃潰瘍或出血，便要調整藥物，改用較沒有腸胃道副作用的抗血小板藥物。年紀越大的患者，因為阿斯匹靈而出血的風險相對較高，使用時要特別留意。」

根據國際治療指引，只要發生急性冠心症，包括不穩定心絞痛或急性心肌梗塞，患者就應該服用雙重抗血小板藥物治療 12 個月，利用不同的抗血小板機轉，預防血栓形成。宋思賢醫師說，根據研究，急性冠心症病人使用 12 個月雙抗治療，跟只使用 1 個月雙抗治療相比較，使用 12 個月雙抗治療可以有效減少心血管疾病發生死亡，包含中風、心肌梗塞等。

接受抗血小板藥物治療時，亞洲人發生腦出血、胃腸道出血的風險比歐美來得高，宋思賢醫師說，患者可以與醫師討論合適的抗血小板藥物，在療效與安全性間取得平衡，能夠預防心肌梗塞又不要增加出血的風險。

如果發現很容易瘀青、解尿出血、排便出血，請務必即時跟醫師反應，以適時調整藥物。貼心小提醒: 遠離三高 降低中風、心肌梗塞等缺血事件再發危機動脈粥狀硬化是在日積月累中形成，大家要把高血壓、高血糖、高血脂等危險因子控制好，也要維持健康生活型態，降低心血管疾病的風險。

如果發生過中風、心肌梗塞，更要注重次級預防，並依照指示服用雙重抗血小板藥物治療，宋思賢醫師叮嚀，若有觀察到出血、腸胃不適等副作用，請向醫師詳細說明，才能即時調整！