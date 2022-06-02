已經越來越多研究顯示，喝咖啡其實不會提高胃食道逆流的風險。營養師程涵宇提醒，養胃顧胃並非一定要吃什麼、補什麼，而是傷胃的事情不要做。

●胃食道逆流發作 9種食物應避免攝取

在胃食道逆流發作的時候，以下9種食物，一定避開：

1、巧克力：會使下食道括約肌放鬆。

2、油膩食物（油條、爆米花、披薩、薯條、冰淇淋）：讓食物消化變慢，減少下食道括約肌壓力，造成逆流的風險增加

3、柑橘類水果（橘子、柚子、檸檬）：柑橘類水果和番茄等酸性水果會引起胃食道逆流。

4、辛辣食物：食道黏膜直接刺激，吃愈辣影響愈大。

5、生大蒜及生洋蔥：出現胃灼熱症狀。

6、酸的食物（鳳梨、番茄）：直接食道黏膜刺激。

7、薄荷：使下食道括約肌放鬆。

8、糖跟過多澱粉：發酵過程已被證明可誘導神經激素釋放和下食道括約肌鬆弛，這可能導致胃灼熱。

9、碳酸飲料：使下食管括約肌鬆弛。

●咖啡與胃食道逆流關聯待確認 出現症狀少喝為妙

程涵宇強調，咖啡與胃食道逆流的相關性—目前沒有定論。之前部份研究發現咖啡會造成下食管括約肌鬆弛、可能會刺激胃酸分泌，這可能會加劇胃灼熱問題；但另外最近的有些研究並未發現喝咖啡與胃食管反流病症狀之間存在顯著聯繫。

總之，若已經胃食道逆流但是喝咖啡發現沒事，那就沒有必要一定要避免喝，但如果已經發現喝咖啡讓你逆流胃灼熱，那就最好避免喝咖啡或少喝一點咖啡！