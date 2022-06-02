一直以來，地中海飲食都被認為是健康飲食方式之一，甚至多年蟬聯最佳飲食排行榜榜首，不過如今卻有研究指出，地中海飲食可能有害健康，影響生育及免疫系統，難道地中海飲食要摔落神壇了嗎？

地中海飲食模式鼓勵攝取橄欖油、堅果、蔬果、香草、全穀類，適量攝取魚和家禽，減少奶製品、紅肉、加工肉品和甜食，因為有助抗發炎、保護心血管、防失智、改善憂鬱，甚至有助降低疾病、部分癌症風險等諸多好處，深受推廣，但如今卻有研究指出，地中海飲食竟有健康疑慮？

●農藥害了地中海飲食 吃受污染蔬果恐更傷身

為了解採取地中海飲食的人，若攝取食物種類的不同，是否對健康產生不同影響，挪威奧斯陸大學（University of Oslo）的研究團隊，針對逾20名英國學生進行隨機飲食介入實驗，從西式飲食轉入地中海飲食，且分為攝取有機及非有機食物2組，進行為期2週的實驗，觀察尿液中農藥殘留的比率。這份研究刊登於《美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）》。

受試者在進行實驗的2週前都採取西式飲食，實驗時皆是採用地中海飲食，不過研究結果發現，相較於採取非有機地中海飲食的參與者，全有機地中海飲食的參與者尿液中的農藥殘留量少了約91％；有機組尿液中農藥殘留約每日17微克，非有機組為每日180微克，不只如此，受試者尿液中的有害殘留物在實驗前後都明顯增加。採取非有機地中海飲食的組別，尿液中農藥的殘留量竟高出許多，甚至也影響到免疫系統。

研究作者卡羅．萊弗特（Carlo Leifert）指出，「以傳統方式種植的水果、蔬菜和全穀物是我們透過飲食接觸環境污染物的主要來源，由於地中海飲食是以這類食物為基礎，因此採用地中海飲食的人攝取這些污染物比以有機種植的食物為基礎的人高許多。」

研究團隊總結，從西式飲食改為地中海飲食，可能會增加殺蟲劑、有機磷酸酯與除蟲菊酯的攝取；但採取有機飲食可以減少合成化學殺蟲機的接觸。這些化學物品會影響體內激素，且值得注意的是，愈來愈多證據顯示，這類毒素會削弱免疫系統，甚至影響生殖能力，甚至兒童發育。

●有機不見得有機 醫師揭3原則幫助判斷

「從研究可以發現，其實有問題的並不是地中海飲食本身，地中海飲食的組成並沒有問題，但來源選擇很重要，即使不是地中海飲食，但食物來源仍是受環境荷爾蒙、農藥汙染的蔬果，仍可能會損害身體健康，」柳朋馳說，或許選擇有機食物，較能夠避免攝取太多環境荷爾蒙、化學物質，但應視各個國家而定，每個國家對於有機的定義皆不同，且不只是蔬果可能受到污染，動物身上也會有，因此飲食多樣性也很重要。

不過值得注意的是，「有機，也不見得真的是有機，」柳朋馳說，即使沒有使用農藥，但難保土地沒有受環境荷爾蒙影響，環境荷爾蒙多少可能會對蔬果造成一些污染問題，但這部分恐怕只得仰賴國家把關。

如果擔心的民眾，最好挑選有有機標章，且有信譽的業者，並且可以了解一下所使用的有機工法為何，藉此作為參考依據，幫助自己挑選到相對有機的商品，避免攝取過多環境荷爾蒙、化學物質，減少對身體的傷害。

研究團隊也坦承，這僅是小型研究，並不代表非有機的地中海飲食就會危害健康，還需要更多研究佐證。