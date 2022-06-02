美國大學跨性別泳將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）因為參加女子賽事奪冠而引起高度爭議，她本周在美媒ABC News正式回應外界的批評：「我知道參加女子賽事會招致這些不滿，我有心理準備了。但我不需要任何人的允許來做我自己、以及參加我熱愛的運動。」她還表示「跨性別運動員並不會威脅到女子體育賽事」，因為她已經不具備男人的力量了。

莉亞湯瑪斯說：「大二的時候我和男人比賽，我很可悲。現在解除這些壓力之後讓我更能全心投入訓練，跨性別並不是為了體育，而是為了獲得快樂和忠於自我，轉換性別以取得競技優勢完全不是我們的目的。」

事實上跨性別（男跨女）的體能優勢比預期的更高，特別在游泳與田徑項目，美國泳協新規定將睾固酮濃度從10奈莫爾/升（nmol/L）限縮為5奈莫爾/升（nmol/L），但是NCAA大學聯賽暫時不跟進。莉亞湯瑪斯屢破紀錄，她自認和身為男人的時候差距很大了，沒有威脅到其他女性。

今年2月，莉亞湯瑪斯的16位賓大隊友匿名寫信給常春藤盟校，抗議莉亞湯瑪斯參加女子賽事的優勢太大。對此莉亞湯瑪斯表示，要支持跨性別者就該支持到底，不能只做半套，在某些領域支持跨性別，卻在某些領域反對。「如果你們支持跨性別者，那麼我已經符合NCAA的所有規定，我不知道你們還能講我什麼。」