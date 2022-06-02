Omicron亞變種傳播導致美國突破性感染後的死亡案例增加。

即便疫苗接種率高，在Omicron疫情下，美國65歲以上長者的新冠死亡率仍驟升，甚至較Delta盛行時期還高，學者認為，除了Omicron較容易躲避人體防禦外，疫苗保護力隨時間下降也是死亡率攀升原因。

《紐約時報》（New York Times）報導，儘管Delta較容易導致患者病情加重，Omicron疫情下的短短4個月，美國65歲以上長者的死亡人數已經和Delta爆發後的6個月內差不多。另根據《紐時》製作的圖表，今年1月美國65歲以上長者的新冠死亡率攀上高峰，是去年8月Delta時期死亡率高峰的163%。

Covid deaths have in 2022 skewed toward older people more than they did at any point since vaccines became widely available.



“It is going to become more and more risky for older adults as their immunity wanes,” said one geriatrician. https://t.co/Qg1RjeczuI pic.twitter.com/bKGGaL2zjF — The New York Times (@nytimes) May 31, 2022

雖然美國整體病歿比例已有下降，但老年人仍占絕大部分，美國波士頓大學（Boston University）助理教授史托斯克（Andrew Stokes）表示，「這不只是未接種疫苗族群的大流行病」，強調「老年人的風險仍非常高」，甚至包含那些已完整接種疫苗的長者。

Omicron亞變種的盛行更帶來新的威脅，美國年輕族群的住院率仍相當低，不過東北地區70歲以上族群的住院率卻已攀升至冬季Omicron高峰期的1/3。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）老年醫學專家井上莎朗（Sharon Inouye）警告將看到死亡率攀升，「隨著免疫力下滑，老年人的風險愈來愈大。」

史托斯克與團隊5月中旬在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表的研究發現，今年以來的新冠死亡趨勢正在重現2020年疫苗尚未問世的模式，當時死亡率隨著年齡攀升。

不過在疫苗問世且大規模接種的2021年夏季與秋季，老年人的死亡趨勢明顯轉變，當時正巧是Delta盛行時期，老年族群的疫苗覆蓋率比其他年齡層更快，至11月，65歲以上族群的覆蓋率比40歲族群多了20%。

也因為才剛打過疫苗，體內的保護力仍相當強大，當時85歲以上的死亡率較前一年同期低了75%。

不過隨著更具傳染力的Omicron大流行，年長者的死亡率再度顯著高於年輕族群。研究人員指出，在Omicron盛行後，距離年長者施打上一劑疫苗已經過好長一段時間，免疫防禦力已經弱化，至今年5月中，超過1/4的65歲以上長者已經有1年沒打疫苗，超過半數的最近一劑疫苗是在6個月前施打的。

Deaths have fallen from the heights of the winter wave, experts said, but warned that many older Americans remained susceptible. Doctors are calling on nursing homes and policymakers to organize in-home vaccinations or mandate additional shots. https://t.co/Qg1RjeczuI — The New York Times (@nytimes) May 31, 2022

此外，Omicron又比其他變異株更善於逃脫人體免疫力，進一步降低疫苗預防感染及重症的保護效力，尤其老人家的免疫系統對疫苗的反應又比較弱。

對部分老人家來說，即便打了3劑，經過一段時間後預防住院的保護力似乎仍會減弱，近期一篇刊登在醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）的研究發現，這種情形尤其常見於免疫系統弱化的族群。

為了保護年長者，專家呼籲長者應接種追加劑。