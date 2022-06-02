Omicron亞變種傳播導致美國突破性感染後的死亡案例增加。

即便疫苗接種率高，在Omicron疫情下，美國65歲以上長者的新冠死亡率仍驟升，甚至較Delta盛行時期還高，學者認為，除了Omicron較容易躲避人體防禦外，疫苗保護力隨時間下降也是死亡率攀升原因。

《紐約時報》（New York Times）報導，儘管Delta較容易導致患者病情加重，Omicron疫情下的短短4個月，美國65歲以上長者的死亡人數已經和Delta爆發後的6個月內差不多。另根據《紐時》製作的圖表，今年1月美國65歲以上長者的新冠死亡率攀上高峰，是去年8月Delta時期死亡率高峰的163%。

雖然美國整體病歿比例已有下降，但老年人仍占絕大部分，美國波士頓大學（Boston University）助理教授史托斯克（Andrew Stokes）表示，「這不只是未接種疫苗族群的大流行病」，強調「老年人的風險仍非常高」，甚至包含那些已完整接種疫苗的長者。

Omicron亞變種的盛行更帶來新的威脅，美國年輕族群的住院率仍相當低，不過東北地區70歲以上族群的住院率卻已攀升至冬季Omicron高峰期的1/3。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）老年醫學專家井上莎朗（Sharon Inouye）警告將看到死亡率攀升，「隨著免疫力下滑，老年人的風險愈來愈大。」

史托斯克與團隊5月中旬在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表的研究發現，今年以來的新冠死亡趨勢正在重現2020年疫苗尚未問世的模式，當時死亡率隨著年齡攀升。

不過在疫苗問世且大規模接種的2021年夏季與秋季，老年人的死亡趨勢明顯轉變，當時正巧是Delta盛行時期，老年族群的疫苗覆蓋率比其他年齡層更快，至11月，65歲以上族群的覆蓋率比40歲族群多了20%。

也因為才剛打過疫苗，體內的保護力仍相當強大，當時85歲以上的死亡率較前一年同期低了75%。

不過隨著更具傳染力的Omicron大流行，年長者的死亡率再度顯著高於年輕族群。研究人員指出，在Omicron盛行後，距離年長者施打上一劑疫苗已經過好長一段時間，免疫防禦力已經弱化，至今年5月中，超過1/4的65歲以上長者已經有1年沒打疫苗，超過半數的最近一劑疫苗是在6個月前施打的。

此外，Omicron又比其他變異株更善於逃脫人體免疫力，進一步降低疫苗預防感染及重症的保護效力，尤其老人家的免疫系統對疫苗的反應又比較弱。

對部分老人家來說，即便打了3劑，經過一段時間後預防住院的保護力似乎仍會減弱，近期一篇刊登在醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）的研究發現，這種情形尤其常見於免疫系統弱化的族群。

為了保護年長者，專家呼籲長者應接種追加劑。

文章來源：During the Omicron Wave, Death Rates Soared for Older People
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