台灣確診人數飆升，其中不少確診後的康復者卻紛紛出現後遺症，近日更有許多人表示，自己康復後，就算再怎麼累，每天都只能睡三到四小時，且極為淺眠，一有任何聲響就會醒來，懷疑也是新冠後遺症之一，對此醫師也做出回應，表示「還不能斷定」。

根據《TVBS》報導，一名24歲女子確診康復後解隔，但卻出現過往沒有的失眠情形。女子說自己過往都是非常好睡，但確診後從隔離開始到康復解隔，不論有多累，11點上床，凌晨2點就醒來，再也睡不著，而且只要有人開門，或外面有聲音，就會醒過來，懷疑是後遺症。

另一名確診女子也表示，染疫後真的很難入睡，翻來覆去睡不著，然後非常淺眠，好像一直處在半夢半醒的狀況，導致精神狀況很差。

國外曾統計，大約有三分之一的確診者出現失眠情形。對此新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，還不能斷定是後遺症，主因可能是因身體不舒服，加上一直隔離在家中，導致作息改變，褪黑激素沒辦法適應、正常分泌，就會對睡眠造成影響。