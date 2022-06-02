《捍衛戰士2：獨行俠》預告

美國動作派影星湯姆克魯斯相隔36年重返美國海軍航空兵銀幕，再次主演的《捍衛戰士2：獨行俠》，最近極為罕見地引發了各國中年人對一部新發行電影的熱情。一部曾引爆青年人熱情的電影，竟然還能在36年後再次引爆已屆中老年的當年觀眾的熱情，已經足夠成為電影史上的奇蹟，而一部熱門電影的續集竟然歷經35年的構思、籌劃與拍攝還能完成，且由原來的製作人與主角再次合作，更是電影業幾乎不可能跨越的史詩級傳奇。阿湯哥當年的觀眾如今都已是中老年人，他們能不能被這場電影與人生交錯的歷史場景再次激起鬥志，恐怕得真去電影院看了才知道。

首部《捍衛戰士》於全球爆紅後的隔年（1987年），電影公司就計劃打鐵趁熱地推出續集，但一直未啟動，據說是湯姆克魯斯希望能多拓展戲路，美國海軍也覺得時機不對。（圖／《捍衛戰士2》宣傳照）

《捍衛戰士2》最早確認拍攝是2015年，原訂2019年上映，首次延至2020年暑期檔期，此後再延到2020年初、年中，又遇上疫情干擾再延到2021年中、年底，直到2022才正式上映，3年內總共延期5次。上映後果然不負觀眾期待地獲得洶湧如潮的好評，票房衝破歷史紀錄，不到一周時間北美票房已達1.51億美元，全球票房亦達2.6億美元。台灣5天下來的票房衝上8千萬元台幣，而且這還是在新冠疫情相當嚴重的時刻。

就像前後2部電影主角湯姆克魯斯一樣，當年湯姆克魯斯年輕時的影迷們，現在也跟他一樣已經成為中老年人。圖為1986年《捍衛戰士》劇照。（圖／派拉蒙影業）

其實這部電影不只拍攝過程歷盡艱辛，它從最初有構想開始就百般曲折。實際上在首部《捍衛戰士》於全球爆紅後的隔年（1987年），電影公司就計劃打鐵趁熱地推出續集，新劇本也有了輪廓，但一直未啟動，據說是湯姆克魯斯希望能多拓展戲路，未同意繼續擔綱演出，另外則是美國海軍確定新一代艦載戰機F/A-18開始服役，為軍事上的保密而拒絕電影劇組合作拍片的請求。加上當時美海軍飛行員組成的「尾勾協會」爆發性騷擾與性侵醜聞，許多海軍飛官涉案，嚴重影響海軍航空兵形象，美海軍認為不是拍攝此類電影的時機。

《捍衛戰士》與續集《捍衛戰事2:獨行俠》製片布洛克海默是好萊塢炙手可熱的人物，本世紀以來光是他製作的電影就為好萊塢賺進100億美元的票房。 （圖／Wikipedia)

事隔20多年後到2010年，原《捍衛戰士》的製作人布洛克海默（Jerry Bruckheimer）仍不死心，邀請知名編劇兼演員的彼得．克萊格（Peter Craig）撰寫劇本，主題是：無人機時代來臨後，空戰纏鬥的老派飛行員何去何從？《捍衛戰士》原導演安東尼．史考特（Anthony Scott）也再度接手續集的拍攝，阿湯哥還找來知名編劇兼導演克里斯多福．麥奎里（Christopher McQuarrie）參與，同時也對外放出拍攝續集的消息。不料2012年導演史考特自殺身亡，電影籌備與拍攝工作因此中斷。

隔年製片布洛克海默找來知名編劇賈斯丁．馬可斯(Justin Marks)重寫劇本，並宣布繼續進行《捍衛戰士2》的拍攝。他在2017年邀請曾與阿湯哥合作過的導演約瑟夫．科辛斯基（Joseph Kosinski）執導，又任命了新的編劇艾瑞克．辛格（Eric Singer），2人一起到航空母艦上待了一段時間，再重寫了續集劇本。阿湯哥的編劇好友麥奎里在後來的拍攝過中又再次介入，劇本又更改了新的版本。編劇與導演幾經波折後，《捍衛戰士2》到2018年5月才確認開機，拍攝時間大約一年多，但剪輯時因為飛行的畫面太多，足足搞了一年時間，後來又遇上疫情影響，後製時間數度延長。

美國五角大廈動員了至少5座海軍航空兵基地與2艘航空母艦協助拍攝，並為演員安排前往海軍航空兵學校實際學習體驗駕駛戰機飛行。（圖／《捍衛戰士2》劇照）

電影能歷經萬難還能堅持推進，製片布洛克海默是主要的動力，為一部上世紀80年代的熱門電影製作續集，當年的想法堅持了23年，再花12年時間克服各種波折讓它實現，非有驚人的毅力與堅定的理念無法完成這種大工程。除了《捍衛戰士》與其續集之外，他的成名作是1983年的《閃舞》與1984年的《比佛利山超級警探》，在1986年《捍衛戰士》之後還有《全民公敵》、《珍珠港》，以及《絕地戰警》系列與《神鬼奇航》系列電影，曾捧紅多位明星與導演，是好萊塢近40年來炙手可熱的人物。有業者估計，本世紀以來他已經為好萊塢賺進了100億美元以上的票房。

由於當年的《捍衛戰士》曾引爆美國青年報考海軍飛行員的熱潮，美國海軍至今仍津津樂道，五角大廈對於合作拍攝計劃亦持積極的態度。在多次審查了改來改去的電影劇本後，五角大廈動員了至少5座海軍航空兵基地與2艘航空母艦協助拍攝，並為演員安排前往海軍航空兵學校實際學習體驗駕駛戰機飛行，時間長達數個月，這也可能是五角大廈有史以來對好萊塢電影投入規模最龐大的一次。

From the time Charlie (left) got tired of Pete's 1980's fighter pilot dudebro never going to grow up swagger to the 2020's Penny Benjamin (right) falling for his 50+ yr old man-child act, how many women did he tell to call him 'Maverick' in bed?#TopGun #TopGun2 #TopGunMaverick pic.twitter.com/go3KSWyG60 — Bjarke Vidarsson is on Team Percival #Riverdale (@cloneposter) June 1, 2022

至於這部電影到底評價如何，對於許多抱著懷舊心情的觀眾來說，在久違的熱血沸騰衝激下，在觀賞電影時大概都會報以盈眶熱淚。對於這部廣受矚目的電影播映的熱潮下，細心的人士發現，一向對熱門電影不吝雞蛋裡挑骨頭的刻薄影評人這次卻萬馬齊喑，也幾乎看不到觀眾對影片的挑剔或是網上流傳的負評。其原因如果不是影評人受到這種史詩級製作的雄心所懾服，或是觀眾陶醉在懷念逝去青春與被激發的老驥伏櫪熱情，那就可能是這部電影真的拍得極好，也極為細心。畢竟對阿湯哥或是製片布洛克海默而言，歷經36年拍攝續集，而且還是同樣的製作人與主角，這樣的電影值得投入一生的心血。這種空前絕後的史詩級傳奇，將永遠為人所津津樂道，也是電影界難以超越成就。

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