安柏赫德在聽宣判結果時，表情看起來相當悲戚。（摘自YouTube）

58歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）因前妻安柏赫德（Amber Heard）2018年在《華盛頓時報》投書的專欄文章，被影射為家暴男，形象大傷，憤而提告誹謗並求償5000萬美元（約15億元台幣），安柏也提出反訴並求償1億美元（約30億元台幣），這場世紀官司自4月11日開始，經過6週＋1周休庭的漫長審訊後，當地時間5月27日展開終結辯論，不過由於7人陪審團當天未達共識，31日繼續討論仍無結果，終於在周三（6月1日）下午3點判決出爐。

陪審團在討論了近13小時後，最終認定安柏的誹謗罪成立，需賠償強叔1000萬美元的補償性賠償金加上500萬美元的懲罰性賠償金，不過根據維吉尼亞州的法律規定，懲罰性賠償金最高上限35萬美元，因此安柏最後共要支付強叔1035萬美元（約3.1億元台幣），而安柏也在反訴中獲得200萬美元的賠償金（約6000萬台幣）。這場世紀官司在強尼戴普的要求下，透過直播讓全世界看到法庭上2人及律師團精彩的交鋒過程，無疑是近期討論度最高的話題之一，宣判結果更吸引近300萬人在線觀看。

安柏赫德親自現身，全程面如槁木，事後她發文表示自己失望到無法用言語形容，認為這個判決結果象徵著時代的倒退，「退回女性發聲可能會被公開羞辱的年代，也讓『女性受到暴力被嚴肅看到』的觀念倒退了」，還稱自己更難過失去了美國人該有的言論自由。而強尼戴普則是人在英國倫敦等待判決結果，事後他也發長文開心喊：「6年後，陪審團把我生活還回來了！」並表示自己一開始提出訴訟的目的就是要揭露真相，「說出真相是我對孩子及所有一直支持我的人的責任」，也透露得知自己做到了，心情相當平靜，「真相永遠不會被埋沒」。