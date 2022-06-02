對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。
道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。
標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。
費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。（譯者：陳正健）1110602
對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。
道瓊工業指數下滑176.89點，或0.54%，收在32813.23點。
標準普爾500指數下跌30.92點，或0.75%，收在4101.23點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫86.93點，或0.72%，收在11994.46點。
費城半導體指數跌挫49.66點，或1.60%，收在3049.03點。（譯者：陳正健）1110602
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