歷經兩屆立委，才成功立法的跟蹤騷擾防制法，終於在6月1日上路了。上路前各地警察機關緊鑼密鼓的教育訓練，就是要給民眾最完整的保護，從1日開始，符合對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之「監視跟蹤」、「盯梢尾隨」、「威脅辱罵」、「通訊干擾」、「不當追求」、「寄送物品」、「有害名譽」、「濫用個資」等八類行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，都可以報案處理；然而我在參與推動過程，也發現若干困難情況，性與性別要件判斷仍困擾基層同仁，個別場次教育訓練恐有所不足，希望警政署一定要統合好線上諮詢、協助員警的工作。

例如橘線捷運，上班族女子變換車廂座位，仍遭男子尾隨一案，連續一個月內反覆為之，若類似事例發生在今天，就可以用跟騷法處理；惟陌生人間在公共場所的尾隨注視，舉證上要說明性與性別，會有一些困難，類似案例中被害人若是能提出更清楚的徵候，如言詞互動等，將更有幫助，最終認定上仍應就個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行為人與被害人之認知及行為人言行連續性等具體事實為之。

另外，媒體報導新店鞭炮哥持續以鞭炮、潑糞、造謠方式，報復一位與自己有行車糾紛的女子，媒體稱跟騷法上路將可報案處罰等，然而鞭炮哥與女子糾紛與追求無關、更不是情侶，恐無法通過性與性別要件檢驗。類似爭議案件，跟騷法上路後恐不在少數。

面對跟騷法上路的挑戰，我認為警政署要統合線上諮詢的工作，避免第一線員警，被民眾誤解吃案衍生困擾，畢竟性與性別要件，衍生太多疑問。

前陣子利用審查附屬預算的機會，我要求113專線儘管不負責跟騷案件的報案調查，但至少可提供民眾法令案情的諮詢，讓民眾瞭解自身情況是否受到跟騷法保護，衛福部也允諾做得到。

衛福部都可以提供協助，本法主管機關警政署，更應該負起全責，建立完備的線上諮詢機制，做員警執法的後盾。

最後，為了使本法能有效執行，實現本法立法目的，落實公私部門協力，以保護支援被害人及治療處遇相對人，是本法有效性重點所在，而非單以警察之力為之。

作者為立委、前警大教授

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