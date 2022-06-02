全球矚目的好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互控誹謗官司今天結果出爐，強尼戴普勝訴。關鍵原因是，陪審團認定，安柏赫德無法證實她的指控。強尼戴普獲得1000萬美元的「補償性賠償」及500萬美元的「懲罰性賠償」。陪審團也裁定，強尼戴普也需支付安柏赫德200萬美元的「補償性賠償」，但不須支付任何「懲罰性賠償」。

強尼戴普官司勝訴，安柏得支付1000萬美元的補償性賠償與500萬美元的懲罰賠償，總計1500萬美元（約4.3億元台幣）。但根據CNN報導，由於維吉尼亞州的懲罰性賠償上限為 35萬美元，因此法官將懲罰性賠償金減至該金額，所以安柏最後實際支付強尼戴普1035萬美元（約3億元台幣）。

這起官司源自於強尼戴普前妻安柏赫德2018年投書《華盛頓郵報》影射他家暴，雖然安柏赫德在文中並沒有直接點名強尼戴普。強尼戴普不滿遭影射，提告誹謗並求償5000萬美元（約14.5億元台幣）。安柏赫德也反過來對強尼戴普提告，求償1億美元（約29億元台幣）。經六周的庭訊後，維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）陪審團今天裁定，強尼戴普贏得這起官司，是安柏赫德誹謗他。

強尼戴普今天宣判沒到場，但發表了一份聲明，部分內容是「陪審團讓我重獲生命。」他的律師在宣布判決後接受媒體採訪代為發布聲明「從一開始，提起這個案子的目的就是揭露真相，不管結果如何。說出真相是我對我的孩子和所有堅定支持我的人的虧欠」他說「知道我終於完成了那件事，我感到很平靜。」

安柏赫德則在聞判後表示：「我心碎了。」。安柏赫德發表聲明指出：「今天我感到的失望無法言喻。我心碎了，堆積如山的證據，仍然抵擋不了我前夫不對稱的權力、勢力及影響力。」她還表示：「我很難過，我輸掉這起官司。但我更難過的是，我似乎輸掉了自認身為美國人享有的權利－自由及公開說話的權利。」