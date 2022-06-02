新冠肺炎疫情持續嚴峻，至今已造成10名孩童不幸離世，也在10個家庭留下難以治癒的傷痕，蘆洲3歲謝姓男童孟孟便是此次疫情的犧牲者之一，也是其父母求子10年才得到的寶貝，他們至今仍無法走出喪兒悲傷，但也決定捐贈孩子的骨髓和血液以供醫療研究，更盼政府能重視孩子的疫苗，別再讓別的父母體會這種心如刀割的痛苦

5月31日上午，本刊來到孟孟的靈堂致意，靈堂前滿滿是他生前喜歡的玩具，顯示家人對他的深厚疼愛，遺照上的孟孟可愛依舊，笑容純淨宛如最美好的天使，但如今天使不敵凶暴疫情離開世界，留給世人無盡思念，也在謝家人心中烙下最深傷痛。

「我們求子10年，看診吃藥拜拜都做了，最後終於等到他。」謝爸爸難過表示，他與妻子相戀23年，10年前開始想要孩子卻一直沒有喜訊，夫妻倆盡了一切努力，還曾求助不孕症門診，終於自然懷上孟孟，全家人將這孩子視為上天的禮物，一直把他捧在手心上呵護。

孟孟父母求子10年才等到寶貝兒子來到世界，將他視若珍寶、萬般疼愛，已帶著孟孟環島多次。（圖／家屬提供，CTWANT合成）

孟孟是大家族裡的唯一孩子，也是老人家眼中最寶貝的「獨孫」，他又撒嬌可愛、貼心懂事，甚少胡鬧給父母添麻煩，阿公對他可說是有求必應，靈堂前的玩具只是他所有玩具的20分之一，他小小年紀即跟隨父母環島多次，見過大山大海和波瀾壯闊，原以為幸福的時光可以長存，厄運卻來的如此之快。

5月16日，孟孟發燒到38度，父母連忙帶著他赴醫院PCR採檢，醫生研判他可以回家觀察，隔日卻突然飆燒到41.3度，更出現四肢痙攣、腦水腫、嘴唇指甲發紫等症狀，被送醫時已失去意識，手腳不斷抖動，立刻被送進急診室搶救。

醫生發現孟孟出現嚴重腦缺氧和心律不整，照X光後診斷有肺炎情況，醫護團隊不眠不休搶救長達60小時，主治醫生更幾乎2天半沒有闔眼，最終還是無法在死神手中搶命，孟孟於20日因腦炎併神經性休克離世。

而5月20日也是孟孟父母的結婚紀念日，突如其來的噩耗讓他們難以相信，巨大悲痛宛如殘忍的刀，將謝爸爸的心剜的面目全非，幾經思考後決定捐出孩子的骨髓血液給長庚兒童醫院病理室研究，期盼有助於病理治療，別再有兒童無辜犧牲。

孟孟靈堂滿是他最喜歡的玩具，紙紮的麥當勞還有他的可愛身影，顯示家人對他的深愛與不捨。（圖／林士傑攝）

「有太多答應他的事沒有做到，只想跟他說『我愛你』。」謝爸爸表示，他曾承諾，疫情後要帶孩子四處旅遊，一家人一起看遍這世界的美景風光，也已安排好要讓他就學，沒想到政府口口聲聲的「輕症」竟剝奪了全家人最可貴的珍寶，更不敢讓年邁的老母親得知此事，只能告知她孩子出國念書，連新聞都不敢轉給她看。

「政府說要與病毒共存，但大人有疫苗，孩子呢？」謝爸爸強忍悲傷喊話，希望政府可以重視6歲以下兒童，讓所有孩子都盡快有疫苗可打，若有症狀就該盡快留院治療，別再出現共存下的犧牲品，也盼別再有父母經歷與他一樣的椎心之痛。

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