藝人郭彥均日前在臉書貼文為醫護發聲，當中一句「很多孩子都死了」引發軒然大波，甚至險些被刑事局查辦，確診病逝童家屬則對政府的大動作百感交集，認為「2個孩子就很多了」，更直言不論是地方政府還是衛生單位，至今都沒有人來致意，期盼行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中能來靈堂致意，傾聽家屬最悲痛的心聲。

蘆洲3歲謝姓男童孟孟於上月16日發燒到38度，送醫後醫生認為孩子可以回家觀察，但孟孟隔日突然高燒到41.3度，在急診室搶救60小時後，仍於20日因腦炎併神經性休克離世，留給珍愛他的家屬無盡傷痛。

孟孟的大伯期盼行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中能來靈堂致意，傾聽家屬最悲痛的心聲。（圖／林士傑攝）

「政府說『很多孩子死了』是假消息，但對家屬而言，2個就很多了。」謝姓大伯氣憤表示，政府在兒童疫苗還沒準備好下就開放共存，至今已有10孩子病逝，而每個孩子都是獨一無二的寶貝，每位無辜天使的離世，都代表背後有一個萬分心碎的家庭，更讓人擔心的是，如今急診爆滿、醫療量能緊繃的情況並沒有改善。

「我媽媽最近確診，從採檢到拿藥等了整整8小時。」孟孟爸爸說，近日母親確診，家人連忙帶他就醫，急診室內有大量病患等待醫治，急診室外還有許多抱著幼小孩童的家長在排長隊，大雨不斷落在他們身上，看在失去孩子的他眼中更覺心驚膽跳。

孟孟大伯提到，孟孟離開超過10天，無論新北市府或者衛福部都沒有人來慰問或關心，更甭提為孟孟的逝世道歉，他們希望蘇貞昌或陳時中能來靈堂前致意，傾聽家屬最心碎的聲音，進而對孩子有更全面的保護，別再出現與病毒共存下的犧牲者。

「阿中部長，你有可愛的孫子嗎？你看了心裡不會難過嗎？」蘆洲市議員李翁月娥於26日下午到孟孟靈堂致意，更為小生命的離世而心碎落淚，她說，孩子們因沒辦法打疫苗而「一個一個地走了」，陳時中「真的不心疼嗎？不覺得愧疚嗎？你對得起這些家長嗎？」

李翁月娥表示，與病毒共存是全球共識，但台灣的疫苗、口服藥和醫療設備「準備好了嗎？」而今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數就已經近30萬，希望政府多進疫苗，讓所有寶貝儘早施打，也別讓苦等醫療資源的大眾不斷排隊。

新北市議員李翁月娥親自到孟孟靈堂致意，流下不捨的眼淚，希望政府能盡早讓所有孩子都打到疫苗。（圖／翻攝李翁月娥臉書）

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