新北市蘆洲區3歲謝姓男童孟孟上月20日確診新冠肺炎併發猛爆性腦炎逝世，讓大眾心疼不捨，他的犧牲換來指揮中心對染疫兒童的重視，指揮中心承諾將增加800多床兒童病房量能，謝父也決定讓孟孟遺愛人世，捐出其骨髓血液以幫助研究，希望能避免再有孩子喪命。

據了解，孟孟病程進展快速，上月16日體溫為38度，看完醫生後返家休息，隔日就飆升到41.3度，被送醫時已失去意識、四肢抽搐，在60小時的搶救後仍宣告不治。

在孟孟離世後，指揮中心宣布，腦炎或心臟重症病童將由6家兒童醫院及16家醫學中心共同收治，總計規劃增加800多床兒童病房量能。（圖／黃威彬攝）

而孟孟是台灣第6位染疫死亡的孩童，對家屬而言，孟孟不只是指揮中心記者會上的一個數字，更是他們等了10年才盼到的寶貝，集家族萬千寵愛於一身的獨子獨孫，而他的犧牲也終於換來其他染疫兒童的生機。

在孟孟離世後，指揮中心宣布，中央已律定「三級分層」收治兒童個案，腦炎或心臟重症病童將由6家兒童醫院及16家醫學中心共同收治，總計規劃增加800多床兒童病房量能，並在2天內至少由21床擴增至100床。

謝姓大伯表示，孟孟的離開帶來改變，如果能不再有其他孩子病逝，這也算是祂的福報，但「這個代價真的太慘痛」，家人至今仍難以從悲痛中走出，也期盼別再有無辜的家庭承受白髮人送黑髮人的痛苦。

「相信孟孟會同意爸爸的這個決定，還會拍手支持我。」謝爸爸在幾經思考後，決定捐出孩子的骨髓血液給長庚兒童醫院病理室研究，期盼這管血液能讓醫界研發出可以壓抑新冠肺炎病毒的藥物或疫苗，進而造福全世界的患者與病童。

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