7年前台中鐵路高架捷運化工程，驚爆中工處女官員遭拍裸照案，華盛營建承攬「CCL 531標」工程逾期，1名女官員力主開罰，華盛公司董事長特助蘇曉貞教唆盧男等5人跟監偷拍想逼她下台，豈料找不到把柄，竟動手擄人強拍裸照，恫嚇「不要多管閒事！」。刑事部份，蘇女被判2年6月定讞，女官員對蘇及華盛提起民事求償精神撫慰金1千萬元，一審判賠240萬元，可上訴。

交通部鐵路改建工程局中工處負責的「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，在2012年間發包興建，其中，華盛營建公司承攬的「CCL 531標」工程，興建松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體，因施工延遲無法依合約時間完成第一階段工程，中工處高層認為到總工程完成後再一併計算，但女官員力主嚴格把關依階段論罰。

負責打點工程的蘇曉貞，為避免遭罰工程逾期違約金3千多萬元即順利請款，透過建商盧寅龍邀工程公司業者周承廣找小弟，自2015年4月、5月間跟蹤、監看與偷拍女官員，要找翹班約會等把柄，企圖以爆料逼她離職，豈料，女官員與男方都單身，轉而改採擄人拍裸照手段。

周男的小弟陳男、黃男及彭男在2015年7月27日上午8時許，在中工處宿舍附近堵到女官員，攔人將她強押上車，捆綁蒙眼載往新竹縣火葬場附近工寮，喝令她脫掉衣物，強拍裸照後，陳及黃男先後恫嚇：「叫妳好好工作，不要多管閒事，不要報警，如果報警，就將裸照PO上網流傳」等語後，載到桃園市區放人。

脫困的女官員手臂、腿部挫傷淤血，飽受驚嚇，隔天立刻請調工作，台中檢方接獲舉報追查，依圖利、偽造文書、妨害自由及違反《採購法》等罪起訴蘇女等12人，蘇被判刑2年6月確定。

法官認定，蘇女主導綁人強拍裸照等情事，華盛公司並未證明已盡選任監督責任，依規定負僱用人連帶賠償責任。法官審酌，女官員尊嚴遭嚴重貶損、身心俱創，精神承受痛苦，精神撫慰金以600萬元為適當，其中，蘇女應負擔4成賠償義務、盧等5人負擔6成，但盧等部份的侵權行為損害賠償請求權已超過2年時效而消滅，判決蘇女與華盛公司連帶賠償240萬元。