光陽5月銷售1.26萬台，年減20.83%、月減30.50%；前5月銷售8.03萬台，年減9.04%。單月市占25.8%，年減2.3個百分點，遭三陽超車市占第一寶座，退到第二名；前5月市占30.2%。

根據監理所資料，5月機車新領牌總數為4.89萬輛，月減15.8%、年減13.7%，創下近年同期新低，包括三陽、光陽、山葉、Gogoro(睿能)等一線業者，5月業績呈現下滑局面。其中山葉機車單月銷售台數也降至1.06萬台，市占率為20.6%。

5月本土疫情大爆發，國內機車市場產、銷兩端都受衝擊，產線員工染疫人數不少，業者被迫減班減產，影響機車供應，而銷售通路端因為連日豪雨使得來客驟減，加上通膨、原物料上升，都影響到買氣，5月機車銷量跌破5萬輛，可謂最平淡的五月花。

光陽執行長柯俊斌也誓言，6月將設法扳回一城。光陽6月首日也推出各車款的購車優惠專案，包括Racing S 125購車優惠專案、GP 125購車優惠專案、GP 125 VCS購車優惠專案、新名流125&新名流150購車優惠專案、Nice XL購車優惠專案、VJR 125 4V、TCS早鳥優惠購車專案。