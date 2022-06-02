深綠臉書粉專「莫羽靜與她的墨水故事」前年8月，在粉絲團張貼數篇文章，影射徐永明與以藥師為業的吳佩芸搞婚外情。吳佩芸提告後，粉專管理員男子李建葦遭約談到案，台中地院認定李男所張貼之文章，已為指摘具體之事實，並非單純抽象謾罵，構成誹謗，事證明確。過程中李建葦希望與吳佩芸和解，但又表明自己沒錢賠，因此法官依誹謗罪判拘役30天，得易科罰金3萬元。

事件經報導後引發大批網友熱議，網友們尤其對「莫羽靜」是男兒十分驚訝；而趙少康小編「康編碎碎念」昨（1日）在臉書連續驚呼「（文青女）粉專竟然是個男的！」三聲，更狠酸綠營「真的是把政治當成RPG（角色扮演）在玩」。

「康編碎碎念」指，綠營側翼「不但有文青女神、又有旅美教授（指「翁達瑞」），還有富豪法拉盛爸爸（指粉專「台北惡棍」），結果一個一個被戳破」，所謂富商法拉盛爸爸根本是無業男，旅美教授曾在大陸教書，而「文青女神」是個男的，他更嘲諷綠營「虛擬世界，就是拿來達成夢想的啊！」