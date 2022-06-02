疫情持續燒，不少人抱怨至今沒收到居隔單，桃園一名父親透露，年僅6歲的女兒小希去年罹患腦癌，申請通過硼中子治療法，順利完成首次治療後，進行第二次治療前不慎染疫，導致療程延誤，好不容易隔離完14天，想進醫院卻因PCR陽性被擋，查健保App也找不到先前確診的資料，讓他們超崩潰，也忍不住發文求助大家，希望政府能加速開立小希5月13日的確診證明，給孩子治療的機會。

桃園一位爸爸在臉書上發文說，女兒小希今年6歲，去年10月罹患DIPG腦癌四期，這是不治之症，也讓孩子僅剩一年的生命。除了面對，父母就只能堅強的做該做的事情，而這段期間小希也很努力配合，勇敢面對化療、打針、吃藥與核磁等治療手段，這些在這個年紀孩子不該遇到的事情，是小希帶領著他們勇敢走下去。如今他們也走到了世界唯一治療孩童腦癌的方法「北榮的硼中子捕獲治療」。

小希爸爸表示，硼中子治療屬臨床性質，需衛福部許可並申請治療時間，而小希也很努力的活到可以治療的時間，但因為該治療輻射線的強度很強，所以孩子需分2次治療。順利完成首次療程後，等待第二次治療的期間，小希媽媽確診了，所以他們一家四口必須隔離。小希隨後也出現染疫症狀，快篩陽性後，他們立刻約了線上看診，隔離14天後也順利康復，隨即在5月30日去北榮做頭部定位，但那天卻被驗出PCR陽性。

小希爸爸透露，看到PCR陽性時，他試圖告訴醫院小希是舊案，但卻發現先前視訊看診的紀錄並沒有在健保App登錄完成，因此醫院判定小希在5月30日確診、須隔離14天，而這期間無法做其他醫療行為，但小希的治療已耽誤了，隔天他們去醫院想領抗病毒藥物，希望能讓體內病毒消失，但經醫師判斷，小希早已康復，因此他們又去急診PCR，隔天收到陰性結果，可先做頭部掃描。

小希爸爸崩潰地說，本以為有一線生機，但健保通報小希5月30日確診，所以原訂6月6日住院、6月8日治療，都因為要隔離而泡湯，但他們隔離過了，如今卻因為通報狀況失誤，造成無法彌補的蝴蝶效應。而硼中子治療，除了費用昂貴，還要時間串連，而他們已沒有時間，再差一點就要前功盡棄了。

小希爸爸坦言，小希開始出現癌症相關前兆，他們真的沒招了，治療期間遇到很多困難，他們都努力過了，也知道道德勒索的行為不可取，但為了讓小希活更久，身為爸爸的他不能不勇敢，只希望政府能幫忙改正資料，給孩子一個治療的機會，不要耽誤寶貴的治療時機。「我沒有時間，是真的沒時間，請幫幫我，用所有的力量，也讓有同樣際遇孩子一個補救方法」。

小希爸爸也說，他的孩子是健康無害的，希望今天在北榮三採PCR能維持陰性，也希望政府可以幫開5月13日小希的確診證明，「我的要求很簡單，但是很困難，我已經不想再次在官員面前流淚，我是一個爸爸，我需要在孩子面前勇敢，拜託了！」

而桃園市長鄭文燦也在貼文下方留言說，目前衛生局正在與當初執行視訊診療的診所確認5月13日的就診狀況，如當時判定為陽性，則小朋友5月30日做PCR採檢結果即便是陽性，也可判為舊案。如此，就不會有解隔日期耽誤到療程的問題，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。希望小希能夠順利接受治療，平安健康。