Gogoro(睿能)5月銷售4802台，年減27.84%、月增3.69%。單月市占達9.8%，年減1.9個百分點、月增0.5個百分點，在機車市場名排第四。前5月銷售2.21萬台，年增1.58%，市占8.3%。

深受消費者喜愛的電動機車品牌Gogoro，為滿足消費者求新求變的需求，繼去年上市即熱銷的Gogoro VIVA XL車系之後，宣布追加推出Gogoro VIVA XL SUPERFAST新車款，除了動力輸出一舉提升到7.4 kW，隨傳隨到的強勁動力搭配FLO DRIVE高張力碳纖維複合皮帶傳動系統，更大幅強化Gogoro VIVA XL車系的性能表現。擁有81公分的超長坐墊，優異的乘坐空間和置物空間，兼具實用便利與強悍性能，勢必成為今年夏天台灣機車市場另一強勢車款，提前點燃暑期旺季機車市場的銷售熱度。

Gogoro同時宣布，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST再添新成員，全新的「浩室白」車色，大膽的撞色、澎湃的性能、短軸距的車身搭配強勁的動力讓駕馭更加靈巧敏捷，更是今夏年輕首購族入手新車的最佳選擇。

目前全台各縣市政府皆已公布2022年電動機車補助方案，其中台北市民和桃園市民能額外獲得振興加碼補助金8000元，申請期限到6月30日為止。Gogoro也祭出夏日優惠，慶祝Gogoro VIVA SUPERFAST全新陣容登場，即日起至7月13日購入即可享有購車優惠。