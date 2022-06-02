裕日車(2227)INFINITI QX50極智夢想休旅，憑藉著凝練而優雅設計及以人為本的ProACTIVE智慧駕駛科技，搭配世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎，兼具強大性能與效能的出色動力表現，深受好評。INFINITI TAIWAN宣布INFINITI QX50 23年式極智夢想休旅上市，推出兩款車規包含風尚款及旗艦款，提供駕馭者及乘坐者專屬愜意的舒適空間，同時推出新色「板岩灰」。

INFINITI QX50 23年式風尚款升級六大配備，包含BOSE Performance 16 具揚聲器、電動啟閉全景玻璃天窗、雙前座通風/電熱座椅、HBA遠近光自動切換、BSI盲點側撞預防系統及自動收折後視鏡，總價值達19萬元，儘管受國際原物料與海空物流成本上漲影響，因應製造成本提高，未來將需配合原廠進行車價調整，但為回饋廣大消費者對INFINITI的支持，經INFINITI TAIWAN向原廠積極爭取，QX50 23年式7月31日前到港首波配額150台限量凍漲，風尚款維持原建議售價207萬元；旗艦款升級配備包含HBA遠近光燈自動切換、 BSI盲點側撞預防功能、自動收折後視鏡及後座加熱椅，建議售價237萬元。

QX50除了搭載完整ProACTIVE智慧駕駛科技，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統與LDP車道偏移預防系統等科技，23年式QX50風尚款與旗艦款更同步升級HBA遠近光燈自動切換與BSI盲點側撞預防功能，將智慧駕馭體驗再升級，讓駕駛擁有更完整的安全體驗，打造情報安全及主動安全的全方位防護。