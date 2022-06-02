強尼戴普與前妻官司近尾聲！ 安柏赫德證詞屢遭打臉｜中時新聞網

好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)互控誹謗的天價賠償金官司，終於有了結果，強尼戴普方面連拿7個「Yes」贏得官司，一洗這6年來背負的「家暴男」醜名，至於眾人關注的賠償金部分，安柏赫德得賠前夫高達1035萬美金(約台幣3.1億)，由於她先前曾吐露花了大錢在打官司，因此不禁讓人疑惑，如果她付不出賠償金的話，該怎麼辦？

先前才因陪審團討論難以得出定論而拖延的官司判決，終於在美國時間周三(6月1日)下午3點落幕，強尼戴普方面提出的7項條件全獲判勝訴，原本敗訴方得付給勝訴方1000萬美元的補償性賠償金，加上500萬美元的懲罰性賠償金，但法官根據維吉尼亞州的法律規定，懲罰性賠償金上限是35萬，因此最終安柏赫德需賠給前夫1035萬美元，同時安柏在反訴中，可拿到200萬美元的賠償金(約台幣6000萬)。

雖然比先前媒體所公開的賠償金額少了許多，1035萬美元仍是個大數目，而先前安柏赫德出庭作證時曾提到，她沒有按照約定捐出離婚時的和解金700萬美金(約台幣2億)，理由是被強尼戴普控告了，因此把這筆錢拿來打官司，加上她吐露在工作上受到前夫打壓，雖仍在《水行俠2》中續演梅拉公主，但戲份被刪到剩10分鐘，並直接從《正義聯盟》中消失，事業方面受到的影響，強烈衝擊經濟狀況，她近期只接到一個學生作品的角色，酬勞不到百萬台幣，跟過去的身價落差極大。

至於眾人好奇的，關於安柏赫德付不出3億賠償金給強尼戴普，該怎麼辦？據《ETtoday》報導，美國柏克萊大學法學博士回應，因兩人互控誹謗是民事訴訟，而各州的法律規定有所差異，但若基於維吉尼亞州的規範，判決書具備執行力，如果不主動支付賠償金，將會從個人工資或財產中強制扣除，也就是說強尼戴普只需一紙「執行令」，前妻就得按照判決結果賠錢。