北市萬華區西門町昨（1日）下午3時許傳出槍響2聲，經查1名楊姓男子欠遭綁，養父遭嫌犯要求200萬的贖金，新北市刑大及永和分局昨天趁嫌犯出面索取贖款時，在西門町攔查，嫌犯還一度衝撞員警，遭到員警還擊2槍後當場逮捕1嫌，警方昨晚11許於中和楊男住處找到尋獲楊男，並在板橋逮捕另5名犯嫌，目前案情疑點重重，詳細原因有待調查釐清。

楊男因欠債遭擄，嫌犯找養父勒索200萬贖金，警於昨晚11時找到楊男，共計逮捕6名嫌犯。（圖／警方提供）

警方調查，20歲楊男在外積欠賭債還不出來，上月31日下午5點左右慘遭多名犯嫌押上車擄走，犯嫌打視訊電話給楊男的養父，要求30萬元贖金，到了本月1日又改成要200萬元贖金才能放人。

楊男養父昨日上午向警方報案養子遭人綁架，警方獲報後立刻組成專案小組追查，經養父昨日和嫌犯相約交付贖金，警方派人到場，於台北市漢口街的地下停車場發現可疑車輛，上前攔查後，該駕駛拒檢還加速逃逸，甚至還在漢口街衝撞警方車輛，員警對空鳴槍2發，將駕駛逮捕。

警方持續追查， 12個小時後於昨11時許在楊男住家附近安全尋獲，但楊男遍體鱗傷，目前已帶到6名犯嫌，但楊男和犯嫌說法還兜不攏，疑點重重，楊男稱自己被綁架，嫌犯卻說是楊男要騙養父得贖金自導自演的，詳細案情，尚待進一步調查釐清。