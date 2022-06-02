警方說，奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）醫院周三爆發槍擊事件，包括槍手在內，導致4人死亡，多人受傷。

據路透報導，當地警方在推文說，他們仍在釐清聖法蘭西斯醫院（St. Francis

Hospital）院區的狀況。當警方趕抵現場時，他們發現有些人遭槍擊，當時有一對夫婦死亡。