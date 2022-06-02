藝人郎祖筠出道多年，累積不少膾炙人口的作品，時常在社群網站分享日常的她，日前才透露某次深夜返家遇恐怖運匠，好在機智應變才得以脫身，昨(2日)更驚爆有男子會鎖定身材姣好的年輕女孩，以「進入演藝圈」名義，要求試鏡女子傳清涼照之外，有激情床戲還會親自試戲，引起網友議論。

郎祖筠從表演課的女助教口中聽聞駭人的騷擾事件，該名男子慣用手法是利用社群平台尋找長相漂亮甜美、身材姣好的年輕女孩，博得好印象後，以熟識演藝圈、電影界當釣餌，先是遊說女孩傳照片簡歷，進而要求比基尼照、半裸照，若遇上警戒心較強的女孩，就會傳其他受騙女子的清涼照和劇本當證明，讓人匪夷所思的是劇本一定有激情床戲，還會附註是自己與之合演或甄選時親自試戲，而激情戲尺度幾乎跟A片差不多。

郎祖筠揭露表演課女助教遇到的騷擾事件。(郎祖筠臉書)

郎祖筠指出該名男子除了在私訊寫道「要找身材火辣，什麼尺寸以上，要夠騷夠浪，願意裸露、會叫」之類的條件，還會誘騙女孩到住處排練床戲，如果對方覺得被冒犯不回應，就會不斷騷擾，由於私訊都以「工作」、「拍攝」名義進行下流行為，即便被舉報也可以狡辯是工作需求，接著透露自己的助教就被該男子騷擾10年左右，還為此感到不安抑鬱。

郎祖筠也提醒助教「凡走過必留下痕跡」，必須把此人訊息全部保留，必要時加以舉報，也不忘提醒所有人甄選必是公開透明，所謂「工作室」可能是私人住所，一定要找家人或朋友陪伴，才能夠確保自己安全。

性騷擾「不止」是肢體碰觸

言語、文字、圖像的方式

都是騷擾！

我們有身體自主權

我們有勇敢說不的權力

無需隱忍

但也不要過激，陷害他人。

還有不要輕易相信

什麼捧你做女主角

在演藝圈很罩

拍清涼照機會多

這類的甜言蜜語

正派經營的經紀公司

製作公司

不會用這麽粗俗不專業的伎倆