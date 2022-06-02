旺宏(2337)董事長吳敏求新書發表會上，表示了解真正問題在哪，觀察未來的格局跟趨勢，而關於旺宏接班人，覺得一個人能不能做這個位子是天生的，對於年輕時候的磨練有很大的幫助。而股東會旺季，多家經營團隊皆為股價抱屈，吳敏求也表示，旺宏股價永遠是委屈的，因為大家都不了解旺宏是怎麼經營的，但重點是，把重要的事情做好，體質好必然推升股價。

台灣半導體產業如何走在世界前端？2022年甫獲頒總統創新獎、第一位登上《富比士》封面的台灣企業家旺宏(2337)董事長吳敏求，唯一授權傳記《吳敏求傳》新書上市，天下文化舉辦新書發表會，吳敏求親自暢談如何帶領台灣科技業前進，透過研發展現企業價值。

吳敏求是台灣著名的半導體企業家，長期專注培養人才、投資技術，帶領旺宏成為具有品牌與全球競爭力的記憶體產業。提到對台灣產業的貢獻，他認為第一是把統計、數學和半導體結合，幫助台灣科技界成長；其次是當旺宏跌了一跤時，許多同事離開旺宏，但也把當初在旺宏學到的前瞻設計帶到其他公司開枝散葉；最後是1993年說服當時的經濟部長蕭萬長，讓旺宏成為第一個第三類上市公司，也讓外資投資進入增加科技業的資本，產業才能發展得如此順遂。

吳敏求談到，旺宏不只是做記憶體，早期也做邏輯，認為找個接班人很難，因為訓練架構上不容易，反而覺得一個人能不能做這個位子是天生的，對於年輕時候的磨練有很大的幫助。當時帶了40位回台創建旺宏，而為何那時候要找這麼多人回來？因為當時台灣很多人都模仿別人，所以大量從美國找人回來，想做SOC，不同領域的人回來，要品質、要研發、更要自創品牌。而當時沒有大財團、政府支持 ，碰到很多困難，但回想當時會不會有點後悔、遲疑而回頭修正？他搖頭，因為很多事情做的方面沒有錯，但發展過程中想不到的事情出現，如自已的健康，但種種都不易，不過路對了、做就對了，了解真正問題在哪，觀察未來的格局跟趨勢，加上信心很重要，沒有信心就會懷疑，吐真說，現代創業者，必須吃過苦才能創業。

吳敏求認為，這本書故事是故事，但心路歷程才是做一件事的成敗，應著墨為什麼要這樣做才是重點，而創業旺宏心路歷程，半導體產業是一個花錢、需大量人才、需要很多時間來執行，但往往投資者角度僅評判短期的變化，洞悉產業，一個決策失誤都要很小心，半導體應有不同做法，需要多點時間、多點寬容，其表現更可有不同格局。

吳敏求也提到，不認為世界經濟有不好 ，封城等不穩定性確實是有，但僅是短期影響，之後可望會跟上回補。對於最近匯率方面，以會計準則長期上並沒有影響，而日圓大貶，也強調對日本客戶訂單不受影響。而股東會旺季，多家經營團隊皆為股價抱屈，吳敏求也表示，旺宏股價永遠是委屈的，因為大家都不了解旺宏是怎麼經營的，但重點是，把重要的事情做好，體質好必然推升股價。關於日前傳言未來幾年科技大廠電費將調漲25%，董座則把球丟回經濟部，認為應該去問政府，但也表示對價格不擔心，因為所有人都要付一樣價格，只要大家一樣就沒有意見，只是要用什麼電很重要，因為將面臨到碳權、碳排相關議題，對將來經濟競爭確實是問題。

新書發表會並邀請行政院副院長沈榮津、前行政院長張善政、前科技部長陳良基、新光銀行副董事長李紀珠等各界菁英與會支持。沈榮津盛讚近年來蔚為顯學的工業4.0早就在旺宏的規劃中。未來政府會持續關注半導體產業，協助台灣保持國際競爭力；張善政指出許多年輕人擔心去大企業做事綁手綁腳，寧可創業，這本書給了這樣的年輕人最佳創業解答。

陳良基提到從旺宏推動旺宏科學獎，看出來旺宏對於培養年輕人不遺餘力，年輕人若能善用吳敏求借力使力的能力，將可開創發光的未來；李紀珠則表示，吳敏求的特質是表裡如一、不忘初衷，1989年時，吳敏求在無政府奧援、無外國的高科技業背書下，堅持投入研發，需要極大的膽識來承擔，這也是旺宏成功的關鍵。