本土疫情持續延燒，行政院院長蘇貞昌日前曾揚言要查辦疫情謠言。國民黨上月31日則在臉書披露，立法院副院長蔡其昌助理蔡銘坤，散播圖卡造謠稱台中市僅施打7200劑疫苗，惡意抹黑一線醫療人員與市府團隊，質疑蘇不抓民進黨的造謠抹黑。對此，國民黨台北市前議員羅智強點名，要蔡其昌道歉，更質疑蘇：「嗆辦平民很凶悍，那蔡其昌團隊傳假圖，辦是不辦？」

羅智強昨日（1）深夜11時許在臉書發文，針對蔡銘坤散播圖卡造謠一事，直言道：「蔡其昌，道歉吧！蘇貞昌，法辦嗎？」

羅智強指出，藝人郭彥均一句「很多孩子都走了」的感慨，蘇貞昌嗆要查辦，那蔡其昌特助公然傳假圖說台中市市長盧秀燕，兒童疫苗只打了7200劑（實際打了近8萬劑），相差超過10倍，更已是十足十的假消息。

對此，羅智強表示，他與台灣百姓想問問執政黨「雙昌」：「一問，蔡其昌，你的團隊公然傳假圖，是否該向社會大眾道歉？二問，蘇貞昌，嗆辦平民很凶悍，那蔡其昌團隊傳假圖，辦是不辦？」