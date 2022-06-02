一名109年還在服役的賴姓軍人，上網認識一名女網友後相約前往KTV夜唱，但大夥解散時，賴男卻利用和女方在包廂獨處機會，自她後方「熊抱」後，雙手猛抓胸部，直到女網友的友人進入包廂後才放手，事後女方提告，賴男一審因不願認罪遭判8個月，二審時賴男願意以20萬與女方和解，高雄高分院審酌宣告緩刑2年，並接受法治教育。

根據判決書，賴姓男子於民國109年間為現役軍人，經由BeeTalk交友軟體認識一名女性網友A女。賴男於109年11月29日深夜，與A女及其他4名友人，相約前往高雄市某KTV唱歌聚會。

但是賴男卻在利用聚會結束散場之際與A女在包廂內獨處之機會，強行自A女背後以雙手環抱A女，並以雙手猛抓A女之胸部，即使A女現場不斷反抗仍不放手，事後A女友人返回包廂欲帶同A女一起搭車離去，這時賴男才放開手。A女離開現場後，在車上向女友人吐露遭到猥褻，於是立刻錢養警局報案。

一審時，法官認為賴男不圖自制，無視A女之意願，強行自後方抱住A女，而以雙手抓住A女之胸部，且不顧A女抗拒之舉動，仍持續抓住A女之胸部，顯見欠缺尊重他人身體自主權之觀念，嚴重戕害A女之身心，且犯後未能坦認犯行，未見悔意，又未能與A女達成調解，取得A女原諒，判有期徒刑8個月。

賴男不服上訴，高雄高分院開庭後，賴男願意賠償20萬元和解，同時改口認錯，並答應先行支付10萬元，因此予以緩刑2年，期間付保護管束，另須接受法治教育，以啟自新。