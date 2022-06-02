央行針對5月31日發布第16期金融穩定報告內容作修正，第39頁有關我國110年財政預算赤字及政府債務餘額相關資料，經財政部提供最新數據。修正後，110年度財政赤字金額由預算數7833億元，大幅降至2304億元，相對於全年GDP比率亦由原3.61%降至1.06%。央行也表示，未來金融穩定報告內容相關中央政府財政數據，將由過去的預算數改為決算數，並先向財政部取得相關數據。

央行經財政部提供決算數字後的修正內容:

(一)有關110年我國財政收支狀況，其中中央政府部分，因稅收優於預期及歲出節減，110年度財政赤字金額由預算數6959億元大幅縮小至院編決算數1430億元，加計地方政府財政赤字預算數874億元後，各級政府財政赤字由原7833億元大幅降至2304億元，相對於全年GDP比率亦由原3.61%降至1.06%。

(二)有關110年我國各級政府債務未償餘額，因實際執行時各級政府減少舉債及增加還本，致110年度債務餘額由預算數7.29兆元減少至院(自)編決算數6.55兆元，相對於全年GDP比率亦由原33.60%降至30.18%。

據財政部今年年初公布去（110）年全年稅收2兆8450億元，較前年增加4463億元，年增18.6%。110年稅收占全年預算數116.5%，較預算數高出4034億元。

去年全國稅收大增，主要是因營所稅、證交稅及營業稅稅收大增，其中營所稅稅收6985億元，較前年增加2214億元，大增46.4%，主因去年免辦暫繳的稅款回補，且上市(櫃)公司獲利成長，使110年結算及暫繳申報自繳稅額增加。12月及全年上市櫃股票平均每日成交值為3765億元、4613億元，致全月證交稅214億元，全年證交稅2753億元，較前年增加1246億元，大增82.7%。去年營業稅稅收4821億元，較前年增加449億元，增加10.3%，主因國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、化學品等稅額增加，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加的交互影響。

經財政部提供決算數字後，央行配合更新第16期金融穩定報告相關章節；央行也附註說明，一、院編決算數係經行政院核定之決算數，尚需經審計部審定及立法院通過。二、110年地方政府財政收支金額僅公布預算數，自編決算數需俟111年下半年公布。