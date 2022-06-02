舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三（1日）表示，美國聯準會（Fed）應該盡快將利率升至2.5％的中性水平，也就是長期而言既不會刺激也不會侷限經濟成長的利率水位。而這意味著，戴利支持Fed在接下來兩場例會皆升息2碼。

戴利周三接受財經媒體CNBC訪問時表示：「我認為在接下來會議應多次升息2碼。讓我們盡快將利率升至中性水位。」

Fed於5月初例會升息2碼，創下22年來最大升幅，將利率調高至0.75％至1％區間。外界普遍預期，Fed在6月與7月兩場會議都會升息2碼。