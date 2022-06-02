摩根大通銀行（JPMorgan）執行長迪蒙（Jamie Dimon）周三（1日）警告，美國經濟正面臨一系列挑戰，包括聯準會（Fed）緊縮貨幣政策與俄國入侵烏克蘭衝擊等，投資人應做好迎接「經濟颶風」的準備。 迪蒙周三參與AllianceBernstein資產管理公司贊助研討會時表示：「颶風正朝著我們襲來，我們不知道這是小型颶風或超級風暴珊迪（Sandy）。你最好做好準備。」

迪蒙表示，摩根大通正努力為這場經濟颶風做足準備，因此他們對於資產負債表規畫將非常保守。