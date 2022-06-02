面對雙北近期對中央因防疫政策問題的批評，引發關注。衛福部醫福會執行長王必勝昨(1日)在網路節目中說，「所有的意見都是來自於對政策的討論、不是對人，我們民主國家嘛！」另外他也提及，其實指揮中心每天都會開會到晚上11點，「很多市長」或者衛生局長都會打電話來討論，其中有一位每天都會固定打來。

王必勝在Yahoo TV網路節目《齊有此理》1日播出的專訪時透露，雙北市長有民意基礎也都非常優秀，自己沒有資格評價他們，也沒有要評價他們，「所有的意見都是來自於對政策的討論、不是對人，我們民主國家嘛！」他認為，這個是表達的方式不同，每一個縣市長有他表達的方式，有些縣市長就是打來或者是溝通完，就不會去公開發言，那有些縣市長是會去公開發言，這個是他個人的風格或者是說他的態度，這個沒有什麼對錯的問題。

王必勝進一步談到，就好像他跟黃副市長常常溝通，大概十件事情有八件會是意見不一樣，不一樣大家就溝通，找個平衡點，讓大家去執行。他說，其實指揮中心每天都會開會到晚上11點，很多市長或者衛生局長都會打電話來討論，其中有一個每天都會固定打來。

主持人詢問誰最常打來？王必勝回應，是高雄市長陳其邁，他打電話來表達自己要做什麼、講很多意見，然後大家取得協議，他也知道指揮中心每個人的工作，會分別跟不同的人討論，非常認真，即使討論到半夜，這個模式就是很好的討論方式。