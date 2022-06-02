小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。6月16日為「超級央行日」，除Fed將在台北時間當日凌晨約2點發布利率決策會議結論，一旦升息2碼，金融人士指出，國內央行6月再跟進Fed升息最少半碼、多則1碼，提醒房貸戶，應留意房貸利息負擔增加，對家庭財務可能的影響。

【1】央行6月升息 估半碼至1碼

中央銀行本周寄出6月16日第二季理事會開會通知，金融人士指出，當天聯準會（Fed）可能再升息2碼（1碼是0.25個百分點），累計今年以來加息幅度可能達5碼，央行也可能再跟進升息半碼或1碼。

【2】投信重金押寶 17檔多頭先鋒

台股多頭明燈─投信連續六個月買超台股，從去年底冬天買到今年夏天，橫跨兩個季度，重金押寶中鋼（2002）、元大金（2885）個股為大型權值股，進入第二季底前，投信作帳起跑，穩住台股指數為優先。

【3】台積電慘敗！上市企業薪資排名 最狂公司「平均646萬」

證交所1日公布上市公司去（110）年員工平均薪資費用，排名前十高中，半導體產業「薪」情最好，其中就有8家為半導體業囊括，並且由今年1月7日剛上市的顯示器驅動IC廠瑞鼎，以611.9萬元奪冠，年增翻1.5倍以上，第2名及第3名分別為聯詠及聯發科，年薪都在500萬元以上，年增均逾五成。

【4】拜鮑會力抗通膨 葉倫承認誤判通膨情勢

在美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹之際，美國總統拜登周二（31日）會見聯準會主席鮑爾時，兩人除了商討美國與全球經濟情勢，至於力抗通膨、平抑物價更是這次會議聚焦的重點。此外財長葉倫同一天接受媒體訪問時也坦承她過去誤判通膨情勢，並指稱通膨目前是總統拜登最大的擔憂。

【5】大陸蘋果鏈陣地轉向 iPad部份產線搬到越南

受到上海封城導致供應鏈中斷數月衝擊，美國科技巨頭蘋果（Apple）決定將部份iPad生產線從中國轉移至越南，並要求多家零組件供應商增加庫存，以防未來再出現短缺和供應障礙。