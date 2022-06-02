南韓知名女星朴寒星（朴韓星），出道時曾因與全智賢相似的亮麗外表而有「小全智賢」之稱，因此打開知名度，還曾與歌手Se7en交往12年，分手後便在2017年宣布與企業家劉仁碩結婚生子，但老公卻捲入「勝利Burning Sun夜店」醜聞，害她因此受到波及，演藝事業全毀。而淡出演藝圈3年的她，近日也被爆出近況，再度引發討論。

朴寒星的老公劉仁碩因在2019年涉嫌捲入「勝利Burning Sun夜店」醜聞，甚至爆出劉仁碩就是老司機群組中的成員之一而遭到警方逮捕、調查，夫妻倆私下的性愛影片還因此外流，劉仁碩卻絲毫不在意，朴寒星最終選擇原諒對方，為了救出老公，她還曾用親筆寫下3頁的A4請願書向法官求情並向外界道歉，讓外界相當不理解，連帶影響她當時正在拍攝的電視劇《悲傷時相愛》，最後被迫從劇中「下車」，重挫演藝事業，人氣也因此跌到谷底。

隨後南韓媒體便爆出，朴寒星因擔心兒子在首爾會受到輿論的壓力影響，因此跟著老公及兒子一同搬到濟州島生活。而根據南韓媒體的報導，消失3年的朴寒星近日傳出懷上二寶的消息，隨後經紀公司也出面證實，朴寒星已懷上二胎，預計今年秋天生產，但私生活的詳細情況不得而知。而自從事件爆發後就不再更新IG貼文的朴寒星，最後一篇貼文原本還停留在2019年，但朴寒星卻在5月16日PO出在濟州島的近況，引起網友熱烈討論。

事實上，朴寒星在2017年爆出未婚懷孕，同年10月就與劉仁碩登記結婚，2019年爆發「勝利Burning Sun夜店」醜聞後，朴寒星對老公始終不離不棄，最後夫妻倆選擇搬去濟州島過平淡的生活並在當地經營一間咖啡廳維持生活，將來是否回歸演藝圈還不得而知。