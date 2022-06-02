全台疫情嚴峻，昨天不少縣市相繼宣布高中以下學校延長遠距教學至6月10日，花蓮縣政府經夜深思熟慮，今早宣布，縣內高級中等以下學校（含公私立幼兒園），暫停實體課程並調整為線上教學延長至6月8日，預計6月9日恢復實體課程。目前全台僅台北和金門下周恢復實體上課，但金門僅限國高中生6月6日復課，國小生要到13日才到校上課。

花蓮縣內迄今累計確診人數高達3.5萬人次，且每日新增個案數多達1000人，由於確診者不乏學校師生，縣府擔心校園安全，5月中旬跟進不少縣市調整遠距教學政策，宣布縣內高中以下學校自5月23日起，暫停實體課程，改採線上課程自同月27日，但因疫情未歇，日前也延長線上教學至6月2日。

由於疫情高峰將逐漸南移，不少縣市決定高中以下學校、公幼暫停實體課程再續延至6月10日，花蓮縣府昨雖在記者會上表示，仍正規畫，不過經一夜深思熟慮後，今上午8時許宣布，縣內高級中等以下學校，含公私立幼兒園，繼續暫停實體課程，並調整為線上教學至6月8日，預計於6月9日恢復實體課程。