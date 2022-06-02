藝人陳櫻文（布丁姐姐）5月13日確診新冠肺炎，21日解隔離出關，身體也逐漸恢復健康，未料30日突然感到不舒服，還出現像是感冒的症狀，讓她一度以為再次確診，不過連續2天快篩都是陰性，只能推測是確診的後遺症。

布丁姐姐表示5/13確診，事隔半個多月按理身體已經好一大半，未料30日覺得腸胃不太舒服，甚至有點想吐，一度出現「該不會又中了吧」的念頭，隔天起床後，感覺到頭重重的，就像感冒前的症狀，由於2天後需要工作，便立刻做了1次快篩，結果呈現陰性，但身體卻越來越不舒服，不僅出現頭痛、頭暈、腸胃不舒服等症狀，身體還不斷發熱、流汗，趕緊做了第2次快篩，結果依舊是陰性。

布丁姐姐確診康復後出現多種後遺症。(陳櫻文 布丁姐姐臉書)

由於身體持續不舒服，也不確定是不是後遺症影響，讓布丁姐姐趕緊詢問：「不知道有人跟我一樣的狀況嗎?」許多網友立刻分享經驗：「這些多少都是後遺症來的，因爲康復後的90天內再次確診率只有0.01%而已」、「後遺症跟妳一樣，驗陰性但頭很痛腸胃不舒服，去看診醫生說應該是後遺症」、「我兒子就是每天持續頭痛，真的痛起來都需要吃止痛藥」、「人的身體無法與病毒共存的，況且病毒不止一種」。

看見網友的種種回覆，布丁姐姐除了擔憂症狀會一直在之外，更無奈表示：「之前覺得認同與病毒共存！我現在一點都不想與病毒共存」。