國民黨高雄提名卡關！爆若非李四川「這人」會出戰 王淺秋：對戰陳其邁蠻有看頭

國民黨高雄市長人選至今未定，在地議員與藍營支持者皆認為前副市長李四川是最佳人選。高雄市新聞局前局長王淺秋表示，傳出國民黨中央也可能提名國民黨智庫執行長柯志恩出征高雄，她詢問柯本人，對方回應：「千萬不要是，自己目前也沒這樣子規劃，但有可能在不得已情況下，必須要出戰。」此消息引發熱議，有網友則直言「選不贏啦！」認為高雄唯有「川伯」出馬，才有一決勝負的可能性。

王淺秋昨日（1）在廣播節目《千秋萬事》詢問來賓、將代表國民黨參選左楠區市議員白喬茵，對於高雄「母雞」的看法，白回應，現在高雄市黨部提3個有在地經驗的人選，但在短時間有沒有具備全國知名度又是另一個問題。白喬茵也說，現在走訪地方、拜訪里長、地方人士，大家共同想法都是希望人選跟在地有淵源之外，也有一些公務背景或行政歷練。

王淺秋直言：「您在講高雄市前副市長李四川」？白喬茵回應：「對啊，就是他，沒有懸念，沒有疑問，大家共同期盼的人選、大母雞是李四川。」白也表示：「若川伯不願意，柯志恩也是個不錯人選，具有文教背景，如果一個女戰神姿態跟現任市長陳其邁對打，也是蠻有看頭，是一張好牌。」王稱她曾詢問柯本人，對方回：「千萬不要是，自己目前也沒這樣子規劃，但有可能在不得已情況下，必須要出戰。」

柯志恩有望參選高雄市長的消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「選不贏啦！只有川伯還有機會跟綠一決勝負啦！」「只有李四川啦！其他最少輸40萬票以上」、「別傻了，北部都選不上，南部是民進黨死忠區，怎麼選？」「請柯志恩慎思！這麼好的一個人才，不要白白被拿去當砲灰」、「國民黨主席的想法，我怎麼都想嘸」、「柯說『不得已出戰』，這樣還選什麼呢？選舉一定要當事人有強烈的參戰意願和決心、毅力」。