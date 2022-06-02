近日歐盟同意新的對俄制裁方案，包括在年底前禁止90%俄國石油進口，外媒引述分析師說法指出，禁運俄油可能讓印度從中獲利，分析印度正成為歐洲的煉油中心。

《Ｍarketwatch》引述RBC資本市場全球能源策略師Michael Tran說法指出，歐盟制裁俄油只是「政策上的勝利」，印度正大量購買低價俄油，並快速將其精煉後，再出口精煉的石油產品，除了獲得經濟利益外，還加速改變該國在石油貿易版圖中的地位。

Michael Tran表示，歐盟禁令會阻止每日 120 萬桶至150萬桶的俄原出口量進入歐洲，但最終這些出口石油會找到流向，尤其是亞洲，反倒讓印度意外成歐洲煉油中心。

但Michael Tran也說，未來俄油庫存將填滿，產量將開始下降，主因在於印度進一步增加採購量的空間恐有限，而且大陸也尚未增加進口，目前俄羅斯浮動原油庫存接近200萬桶，比1個月前的350萬桶低，成品油則維持在近400萬桶不變。

俄羅斯財政部日前指出，今年4月中旬至5月中旬，俄羅斯主要烏拉爾原油出口平均價格僅每桶73.24美元，比同期間的布蘭特原油期貨均價大幅低了近32%，因差距異常大，表明俄羅斯已無法從原油上漲中受益。在歐盟出手實施禁運部分俄油後，經估算可能會使俄羅斯每年損失高達100億美元（折合約新台幣2900億元）的出口收入