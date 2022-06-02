前新竹縣家畜疾病防治所技士戴立紳，7年前主動向廉政署自首貪汙，並協助檢警調查，最後戴男獲得刑事免刑的確定判決，但縣政府依公務員任用法將他免職，他不服打行政官司救濟，敗訴定讞後聲請釋憲，憲法法庭認為他未充分說明服公職權受侵害等，裁定不受理。

戴立紳聲請釋憲時表示，他只是一個平凡的公務員，2007年到2011年他被直屬長官要求作假帳、公費私用，他在2012年底決定勇敢站出來向政風室、廉政署揭發弊案並自首，2015年新竹地院將他判處免刑後，但新竹縣政府卻將他免職、永不任用，對他非常不公平。

他的律師團指出，戴男提出的有力證據，順利瓦解了疾病防治所內的貪汙共犯結構，但他勇於揭弊的結果卻是被核定「免職」，司法有責任彌補國家對人民基本權利所造成的侵害，因此聲請大法官解釋，將是戴立紳唯一也是最後的救濟希望。

律師認為公務員任用法第28條規定，「只要曾服公務且有貪汙行為，經有罪判決，就應免職並不得再任用」，該法令沒有考量到對吹哨檢舉者的工作保障屬違憲，期盼大法官能夠保護公務系內的良心，讓更多有良心的公務員，能為揭發機關的黑幕勇敢站出來。

憲法法庭審理後認為，相關規定究有如何侵害憲法所保障之服公職權，或未就公務員之有罪判決態樣予以區分，以及未排除公務員吹哨者一律予以適用，究有如何牴觸憲法上之比例原則或平等原則，戴立紳沒有具體敘明，裁定不受理。

本案15位大法官中，有謝銘洋及黃瑞明等4位大法官共同提出不同意見書，主張應憲法法庭應受理戴立紳的聲請案。