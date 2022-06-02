台灣資深狗仔葛斯齊日前在直播中爆出汪小菲婚變內幕，他稱原本有5張照片要公開，因汪小菲私訊求情，轉為公開3張，但他表示手上還有許多汪小菲的料要爆，預告今(2日)晚間將再戰直播，抖出汪小菲更多的「後宮秘史」，而「大陸第一狗仔」卓偉昨也在朋友圈隔空讚揚葛斯齊，並秀出兩人過去合影，承認過去的確誇讚過葛斯齊很有當狗仔的天分。

葛斯齊近日因汪小菲婚變八卦一炮而紅，不僅成為目前台灣最受矚目的媒體人，連大陸網友都誇他的爆料再度復興了沉寂已久的大陸娛樂市場，並希望大陸八卦記者多學學，有料就直接拿出實證，不要天天發文影射卻無下文，而過去爆過王菲、謝霆鋒世紀復合的大陸第一狗仔卓偉見此也在朋友圈發文，大讚葛斯齊的實力。

卓偉曬出和葛斯齊合影。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據知，葛斯齊過去曾在節目中說見過卓偉，對方誇他天生就是吃狗仔這行飯的人，並要他小心言行，昨卓偉在朋友圈證實此事，強調這話不是以前說的，而是不久前說的，並寫下：「昨天看到昔日同事葛斯齊先生直播爆料，數十萬人在線參與，有網友稱葛斯齊憑一己之力盤活『內娛』，頗感欣慰，吾道不孤」，並指葛斯齊憑著一腔熱愛，苦苦堅持才有今天的成就，並寫詩送他：「曾經並羈戌遠征，信念不變料不窮，榮辱輪迴天道定，窗外雲卷臥聽風」。

卓偉作詩送葛斯齊。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

而葛斯齊曬了3張汪小菲和女子的合影後，似乎無意收手，預告今晚8或9點會再開直播，繼續聊汪小菲的後宮秘史，而他上期直播中途也曾和汪小菲喊話，提醒他一定要看下期直播，賣關子說：「有你最想要知道的事，有你最好奇的事，有你問我但我一直不回答你的事情。」