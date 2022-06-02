大陸《環球時報》2日報導，小麥、玉米、葵花籽油、大米、糖等等，俄烏衝突3個多月來，大約有20多個國家和地區相繼推出農產品出口禁令，糧食禁令產生骨牌效應，多名大陸專家稱，全球糧食供需基本處於平衡狀態。中國基本口糧完全能實現自給，目前的糧食保護主義風潮不會對中國產生明顯影響。但作為糧食進口大國，大豆、玉米、油料等廣義糧食的需求，需要中國進一步在海外拓展進口管道，以規避動盪不安的國際市場所帶來的風險。

《環時》報導，中國農科院農業經濟與發展研究所副研究員王祖力表示，至少短期內，糧食保護主義骨牌已在某些國家和地區被陸續推倒。他認為，疫情發生，尤其是俄烏衝突以來，隨著全球糧價大幅上漲，一系列不確定因素幾乎形成一種對糧食安全的恐慌，在國家間相互傳染。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥指出：「隨著科技的進步，全球糧食的生產能力已超過人口增長速度，如果限定在吃飯上，全球糧食安全是趨於改善的。」他說，威脅全球糧食安全最大的是分配問題，有些國家過剩明顯，有些國家則因為購買力問題而存在短缺，這是全球長期面臨的糧食格局。實際上，因為自然災害疊加地緣衝突等原因，本世紀以來全球範圍內已出現三次糧食危機，這背後是糧食周期性起著重要的支配作用。

中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田稱，2005-2008年全球糧食危機時，產糧大國即實施糧食出口的貿易保護主義，例如印度禁止小麥出口，越南減少大米出口；2010-2012年全球再次爆發糧食危機時，俄羅斯禁止小麥和其他糧食出口，烏克蘭等一些黑海沿岸國家也對穀物出口實施出口配額。

李國祥說，2012年開始一直到2020年，世界糧食又進入到過剩時期，並一直持續到2020年底。此後，世界糧食因為一系列因素又進入價格上漲新周期。李國祥表示，「國際上一般認為今年6月份這輪糧食上漲周期將會結束，但因為俄烏衝突以及疫情影響，這輪周期目前還在進行當中，何時結束還不好說」。

大陸國家統計局數據，中國糧食產量連續7年穩定在1.3兆斤以上，完全有能力保障好14億人的糧食安全。但除口糧外，大豆、玉米、油料等廣義糧食的需求，目前中國仍然需要通過進口來滿足。根據中國海關數據，2021年中國玉米進口量達到2835萬噸，創下歷史新高，對外依存度接近10％。大豆進口量達到9651.8萬噸，大陸國產大豆只有1640萬噸，進口依存度達85.5％。

目前，中國進口玉米主要來自美國和烏克蘭，進口油菜籽主要來自加拿大，進口棕櫚油主要來自印尼和馬來西亞。大豆主要來自美國、巴西、阿根廷等國家。

「糧食安全取決於供給，而供給主要由生產、庫存和進口三者共同決定，」李國祥表示，糧食進口也是保障糧食安全的必要手段，「把進口糧食視為糧食不安全的表現是不對的」。

鄭風田指出，雖然中國口糧安全沒有問題，但國際糧價暴漲暴跌還是會對中國糧食安全產生不利影響。由於全球糧食貿易的高度壟斷、美元資本的捆綁以及美國芝加哥商品市場定價權等，美國等西方國家把持著全球的糧食市場。他認為，中國目前還在探索全球糧食市場的話語權，鼓勵和支持國內糧食企業走出去，開展糧食倉儲、物流、加工、貿易等國際合作，在大陸國內建立大連和鄭州商品交易所。作為新興的糧食貿易大國，在國際上建立相當的話語權這條路仍比較漫長。