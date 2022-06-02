將軍村是新竹市的歷史建築，一期修復工程完工後委外營運，市議員鍾淑英指園區多項設施設計錯誤，且與眷村文化連結低，認為現況只是「類眷村」，文化局回應，損壞已請委外單位修繕，待二期完成則有眷村策展，將積極處理相關問題。

將軍村位於金城一路，原名金城新村，距今60年前有多位將軍居住，2015年登錄為歷史建築，保存僅剩的15棟建物，一期市府先修復3棟眷舍，規畫為「將軍村開放圖書資訊園區」。

但鍾淑英接獲民眾反應，園區水溝蓋無法排水，連日豪雨後變小河，她也發現，冷氣室外機施工門設計錯誤，地面景觀燈具是特殊規格，修繕困難；另外，戶外窯灶煙囪與竹枯葉屋頂距離太近易燃，周圍廢棄背板棄置、雜草叢生。

當地居民指出，此處是圖書資訊園區，但平常人煙罕至，多數時間大門深鎖，原本應為市集的棚架更淪為停車場，假日戶外太熱，只有下午擺攤，人潮稀稀落落。

居民說，他們從小在這長大，以此處為根，過去辦過眷村文化節，端出百道佳餚，但現在一點眷村樣都沒有，十分可惜，盼原有眷村情懷、美食文化等傳統，能被傳承下去。

「現有設計既不現代又不眷村，」鍾淑英說，少數幾棟保留原來屋瓦，頂多只能說「類眷村」，她認為復舊眷村應更審慎周延，而非只是借名行事。

文化局長張馨之指出，將軍村一期營運維管，已請委外單位協助改善中，去年也啟動歷史調查研究，蒐集將軍村相關文獻、老照片及原住戶訪談。

張馨之說，未來二期工程完成，也會辦理將軍村文史常設展、論壇及策展活動，與在地社區合作，邀請居民分享眷村生活記憶，呈現原住戶之生活過往，讓民眾更了解眷村文化價值。