狗仔葛斯齊上月31日晚間爆汪小菲感情狀態，連帶砲火四射吐林俊傑過往緋聞，使經紀公司火速反駁爆料，也讓葛斯齊道歉，才使事件暫時畫上句點。如今林俊傑現年已41歲，感情世界相當神秘，雖未公開對象，但他的親哥林俊峯搶先傳出結婚喜訊，歌迷們都相當高興，對此林俊傑經紀公司已證實這項消息。

林俊傑5月上旬，曾和哥哥林俊峯曬出馬來西亞出遊照，親兄弟前後站在一起合照，享受難得親人之間的相處時光。粉絲們看他笑得開懷，要他盡情充電：「和哥哥一起度假，充滿電繼續加油」、「這個小旅程你們玩得好開心哦」、「跟你哥很久沒出國了吧」、「和哥哥感情很要好保持下去」。

除了出遊，林俊傑不久前也曾和親哥及媽媽慶祝母親節。(圖/林俊傑 FB)

根據了解，林俊傑兄弟倆自小便喜愛音樂，多年前曾合作歌曲《飛機》，並且一起拍攝ＭＶ，小時候和哥哥形影不離，音樂路亦是受哥哥啟蒙，當年組成「男廁」樂團，兩人擔任雙主唱，哥哥的4名同學擔任樂手，雖後來因故解散樂團，仍帶給二人親密而美好的相處回憶。

林俊傑和哥哥一起去馬來西亞玩，留下珍貴家人間的合影。(圖/林俊傑 FB)

多年過去哥哥林俊峯即將結婚，根據《自由時報》報導，新娘子Rita在社群曬婚戒甜秀恩愛，還以林俊傑作品「將故事寫成我們」，來宣布二人結婚好消息。經紀公司也已大方承認喜事：「林哥哥即將結婚，上週在新加坡舉辦訂婚宴。謝謝大家關心！」據悉這位大嫂是台灣人且已在新加坡辦完簡單家宴。