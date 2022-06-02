台中慈濟醫院核子醫學科主任陳慶元等指導，採全植物飲食餐盤實行3周21天，慢性病可得到良好控制。（慈濟基金會豐原靜思堂提供）

國內疫情持續延燒，民眾體會到健康才是人生中最重要的事。慈濟基金會豐原靜思堂今年1月開始推出「健康挑戰21活動」，目前已進行到第4梯次約160人次參與。豐原靜思堂指出，由台中慈濟醫院核子醫學科主任陳慶元及營養師高韻均等指導，採全植物飲食餐盤實行3周21天，慢性病得到良好控制。

現代人因飲食西化，不少人被慢性病困擾威脅健康。慈濟人醫會發現美國主責醫院協會「PCRM」推動「健康挑戰21」採取全植物飲食餐盤實施21天。根據科學及心理研究21天是養成習慣循環週期，三周的健康飲食，從慈濟北部、中部、南部及東部分會參加者身上，印證高血壓、糖尿病、痛風、三高及肝指數都得到良好控制！

豐原慈濟說，參加學員挑戰前後都安排到林檢驗所健檢，讓醫學證據做見證。在第一梯後測出爐後，醫檢師林賜福大為驚訝學員數據顯示，大部分都由滿江紅轉成藍字健康！尤其三高、膽固醇、高、低密度膽固醇、糖尿病、痛風等異常狀況改善的人很多，醫檢師也報名參加體驗。

學員王麗美是開小吃店的，長期服藥物控制高血壓、糖尿病二型，曾經中風過，手會麻，手指不能彎曲，騎摩托車時還常跌倒。吃健康21後，十指可以伸展自如，已經可以騎摩托車了。還有她一口渴就會想要喝飲料，但吃健康21的食物後，完全不會有這種感覺。

重仁診所醫師蔡文方，前測收到一張「滿江紅」的成績單，對茹素已經19年的他，覺得無比震撼！經過21天挑戰後，除家族遺傳尿酸未達標，但也降下不少，其他數字都正常。

陳慶元醫師建議，養成習慣不容易，21天已經堅持成功的不要輕易放棄，不要又回到以前飲食習慣，因此自己備餐才能永續持久！志工將學員成立群組互相分享，如何依照營養餐盤，烹調的食譜及技巧經驗，讓大家嘗試自己備餐，希望能真正實現健康目標～以食為藥、吃回健康！

爲方便上班族參加，志工排除行政供餐的煩雜艱困推出體驗組，只單訂午餐或晚餐，方便參與者報名體驗！可洽慈濟基金會豐原靜思堂陳師姊0933196124，鄭師姊0920817486。