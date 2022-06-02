今年NBA總冠軍賽G1將於3日上午9點在舊金山大通中心開打，勇士2日仍把小培頓(手肘骨折)、歐托波特(左腳痠痛)與伊戈達拉(腿與頸傷)放在出賽存疑名單，3人今天卻都參加訓練了，反觀「綠衫軍」僅剩羅伯特威廉斯出賽存疑，但他放話會打。

小培頓是在季後賽次輪遭遇灰熊G2，遭到迪昂布魯克斯惡意犯規造成手肘骨折缺賽至今，「我還剩一些細節有待確定，還是每日觀察階段，只能看接下來狀態而定，且希望結果是好的，不過我已經逐漸感覺恢復正常，現在還不算完整的我。」

歐托波特則放話自己已經參加勇士所有訓練，幾乎等於可以上場了，至於今年季後賽還沒上過場的伊戈達拉表示，「今年對我的身體來說是很有趣的一年，但我打算找回當年我跟勇士簽約的初衷，我們回到我們應該要有的樣子，回到該在的地方。」

目前仍受左膝骨刺影響的羅伯特威廉斯表示，他會在總冠軍賽G1上場，前提是有效降低上場時間，「降低上場時間對我幫助很大，來到球季最重要的階段，我沒有太多時間可以休息治療，上場時間限制絕對可以幫到我。」史馬特則沒被列在G1出賽存疑名單，代表踝傷已經好轉。