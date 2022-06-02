女星張本渝擁有一台吉普車，平時喜歡開著愛車出門，但這份好心情往往被「馬路三寶」破壞，她昨天(6/1)在臉書po文表示，經常在路上遇到這種人，「我都會很好奇他們清奇的腦迴路」，實在不知道為何三寶們可以做到對其他交通工具視而不見，「自己愛怎樣就怎樣？」。

張本渝透露，某次前方開著一輛自小客車，他們就快開到對街時，張本渝發現對方沒打方向燈但車速稍微變慢，而自己也跟著放慢速度，「結果下一秒我真不敢相信我的眼睛看到了什麼，他往橫向的路倒車，他就在我面前橫橫的開過去」，只能慶幸平時習慣保持安全車距，「不然我肯定攔腰撞上去」。

另一次，是遇上一對騎摩托車的年輕男女，對方跟張本渝都處於兩線道的外側車道，「行進中那輛摩托車突然煞車，他煞車我當然也煞車，結果下一秒我真不敢相信我的眼睛看到了什麼，後座的女生就在車道的中央下摩托車，她轉身笑笑跟男生說拜拜」，這回也是好在張本渝平時習慣保持安全車距，不然必定從後面撞上去。

而類似的經驗，張本渝坦言還遇過很多次，經常氣到在車內折手指，而沒出事，都是因為保持了安全車距，「不然以戰車的馬力或是小車的煞車，我想面對常常讓人耳目一新出其不意的三寶，出意外也是剛好而已」，因此她奉勸眾人即使駕車技術再好，開車還是務必保持安全車距，畢竟「三寶可能就在你身邊，遠離三寶人人有責」。