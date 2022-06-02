好市多衛生紙被譽為必買神物，一名網友發文透露，近日想用網路訂購衛生紙，卻發現一次需買2箱衛生紙，讓他超傻眼。不少苦主大呼遇到同樣的狀況，以前可以只買1箱，現在最小購買數量設定為2，到貨的時候看到那個數量直接驚呆。另也有網友說，先前比較便宜的時候，趁機囤了貨，也有人說自己買了100串衛生紙，還為此租了倉庫，感覺可以幾年都不用買了，引起熱議。

一名男網友日前在臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，為什麼好市多的衛生紙漲價以後，他發現用網路訂購衛生紙，每一次下單的最小單位竟然變成2箱，讓他看了非常傻眼。

根據好市多官網的的購物資訊，發現3串72包衛生紙的售價是1159元，但產品的下方確實出現小紅字提醒「最小訂購數量為2」，因此一次需要買6串144包衛生紙，價格也變成是2318元。

網購好市多衛生紙，一次最少得買兩箱。（圖／翻攝自好市多官網）

不少網友見狀也傻眼，「我到貨才發現這麼多包，分賣給鄰居」、「訂的時候以為是兩串而已，結果到了以後數量驚人」、「他們的設定都跳來跳去的，有時一次三袋就可以，有時卻要到六袋，真的很誇張」、「一次這麼多負擔太大了，沒空間可放。」

另也有許多網友在留言處說，他在去年底的時候，租了一個倉庫，一次買了100串的衛生紙，感覺應該可以撐個幾年。另也有網友PO照片說，他曾目擊民眾逛好市多狂搬衛生紙，把購物車堆成一座小山都不停。「買這麼多，我好像明白了什麼。」

不過，也有網友認為，好市多的衛生紙以前很好用，但自從漲價以後，反而覺得品質沒有過去好，以前很厚，如今擦點有水的東西，就會狂掉屑屑。